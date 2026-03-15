De ce s-au rupt relațiile dintre Harry și familia regală

Relația dintre prințul Harry și familia regală britanică s-a răcit vizibil în ultimii ani. Momentul decisiv a venit în 2020, când el și Meghan Markle au anunțat că renunță la îndatoririle regale și se mută în California. De atunci, cei doi au ales o viață departe de instituția monarhiei. Chiar și așa, continuă să atragă o atenție uriașă din partea publicului, atât în Regatul Unit, cât și în restul lumii.

În fragmente din noua sa carte, publicate de cotidianul , autorul Tom Bower susține că tensiunile ar fi apărut încă de la începutul căsniciei lor. Potrivit acestuia, problemele ar fi început la scurt timp după nunta fastuoasă din 2018. Cartea sugerează că neînțelegerile cu ceilalți membri ai familiei regale s-au intensificat treptat.

În prezent, ducele și ducesa de Sussex ar avea contacte foarte rare cu familia regală, iar Harry și-ar fi văzut tatăl, regele Charles, doar ocazional în ultimii ani.

Au văzut William și Kate o amenințare în Meghan

Potrivit autorului Tom Bower, tensiunile din familia regală britanică ar fi fost amplificate și de îngrijorările prințului moștenitor William. Aceleași temeri ar fi fost împărtășite și de soția sa, Kate. În cartea sa, Bower susține că cei doi erau preocupați de influența pe care Meghan Markle o avea asupra lui Harry. În opinia lor, aceasta ar fi putut deveni un factor destabilizator pentru echilibrul din interiorul familiei regale.

Autorul afirmă, de asemenea, că regina Camilla i-ar fi făcut o confesiune unei prietene apropiate. Potrivit acesteia, Meghan „i-ar fi spălat creierul lui Harry”. Afirmația, susține Bower, ar fi alimentat și mai mult percepția unor tensiuni puternice în culisele monarhiei britanice.

În același timp, fragmentele publicate de The Times sugerează că Harry ar fi fost puternic afectat de scandalul care l-a implicat pe unchiul său, Andrew Mountbatten-Windsor. Acesta a fost nevoit să renunțe la titlurile princiare și să se retragă din viața publică. De asemenea, a fost îndepărtat din reședința sa oficială. Decizia a venit după dezvăluirile privind legăturile sale controversate cu defunctul infractor sexual american Jeffrey Epstein. Potrivit cărții, această situație ar fi stârnit temeri serioase în rândul lui Harry. El s-ar fi temut că, într-o zi, fratele său mai mare, William, ar putea decide să-l excludă și pe el de pe proprietățile familiei regale britanice.

Cum au reacționat Harry și Meghan la noile acuzații

Reacția taberei lui Harry și Meghan nu a întârziat să apară și a fost una neobișnuit de dură. Un purtător de cuvânt al cuplului a criticat ferm afirmațiile făcute de Tom Bower în noua sa carte. Acesta a declarat că autorul „a depășit de mult limita dintre critică și obsesie”, sugerând că volumul ar fi construit mai degrabă pe speculații decât pe fapte. În același comunicat, reprezentantul celor doi a transmis un mesaj tăios către cititori. „Cei interesați de fapte vor căuta în altă parte; cei care caută conspirații aberante și melodramă știu exact unde să le găsească”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

De cealaltă parte, Palatul Buckingham a ales să păstreze tăcerea. Biroul de presă al instituției a refuzat să comenteze declarațiile în numele regelui Charles și al reginei Camilla. Nici reprezentanții prințului William și ai prințesei Kate nu au oferit un punct de vedere imediat.