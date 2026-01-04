Nicolas Maduro se află în prezent încarcerat la Centrul de detenţie metropolitan din New York (MDC). Instituţia este considerată una dintre cele mai cunoscute şi mai strict păzite din Statele Unite.

Penitenciarul este recunoscut la nivel internaţional pentru deţinuţii celebri şi controversaţi pe care i-a găzduit de-a lungul timpului. Printre cele mai cunoscute nume se află temutul traficant de droguri Joaquin . Tot aici au fost încarceraţi rapperul Sean „Diddy” Combs şi fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, informează EFE.

De ce este MDC Brooklyn considerată una dintre cele mai dure închisori din SUA

MDC Brooklyn şi-a câştigat în timp o reputaţie sumbră, fiind catalogată de numeroşi foşti deţinuţi drept „Infernul pe Pământ”. Închisoarea, aflată în districtul Brooklyn, este considerată una dintre cele mai dure şi controversate din New York, alături de penitenciarul din Rikers.

De-a lungul anilor, instituţia a fost ţinta a numeroase sesizări legate de lipsa gravă de personal. În acelaşi timp, au fost semnalate frecvent acte de violenţă şi condiţii de trai extrem de dure în interiorul penitenciarului. Celulele sunt descrise ca fiind reci, supraaglomerate şi lipsite de facilităţi de bază.

În prezent, MDC este singura închisoare federală funcţională din New York, după închiderea Centrului Corecţional Metropolitan din sudul Manhattanului. Aproximativ 1.200 de deţinuţi sunt ţinuţi aici în aşteptarea proceselor în instanţele federale. Criticile au fost amplificate şi de mărturia britanicei Ghislaine Maxwell, fostă deţinută şi complice a lui , care a descris condiţiile drept „inumane, crude şi degradante”. Aceasta a mers până la a compara celula sa cu cea a psihopatului Hannibal Lecter din filmul „Tăcerea mieilor”, notează Agerpres.

Cine sunt numele grele care au trecut prin celulele MDC Brooklyn

Lista deţinuţilor celebri ai penitenciarului a continuat să se extindă de-a lungul anilor, pe fondul unor mărturii şocante. Genaro García Luna, fost secretar mexican pentru securitate publică, a relatat într-o scrisoare făcută publică de avocatul său că a fost martor la omoruri şi înjunghieri petrecute chiar în interiorul închisorii.

În 2024, lista deţinuţilor notorii de la MDC s-a extins odată cu încarcerarea lui Luigi Mangione. Acesta este acuzat de uciderea directorului executiv al companiei de asigurări UnitedHealthcare. Cazul a atras atenţia şi prin legăturile acestuia cu controversatul rapper Sean „Diddy” Combs. Tot la MDC a fost încarcerat şi Michael Cohen, fost consilier al preşedintelui Donald Trump. Acesta a ajuns în închisoare în anul 2020, fiind condamnat pentru mai multe infracţiuni, printre care şi evaziune fiscală.

Cohen a povestit ulterior condiţiile dure din penitenciar, amintind că, în aceeaşi perioadă, Sean „Diddy” Combs se afla şi el încarcerat acolo. Potrivit acestuia, rapperul dormea pe un pat de oţel, cu o saltea subţire de doar câţiva centimetri, fără pernă, într-o celulă extrem de mică şi insalubră. Fostul consilier a mai precizat că, în primele zile de izolare, accesul la cărţi şi alte forme de distracţie a fost complet inexistent.

Cum a devenit penitenciarul scena unui scandal major

În prezent, printre deţinuţii notorii ai penitenciarului MDC se află şi Ismael „El Mayo” Zambada Garcia, considerat presupusul lider al cartelului Sinaloa. Acesta aşteaptă să fie judecat sub acuzaţii extrem de grave, printre care crimă organizată şi trafic internaţional de droguri. Prezenţa sa confirmă statutul închisorii drept loc de detenţie pentru figuri-cheie ale crimei organizate mondiale.

Reputaţia sumbră a MDC a fost amplificată semnificativ în 2019, când instituţia a fost zguduită de un scandal major. Timp de şapte zile, penitenciarul s-a confruntat cu întreruperi parţiale de electricitate şi încălzire, în plină iarnă. În acea perioadă, temperaturile din New York au coborât până la –15 grade Celsius, iar imaginile apărute pe reţelele sociale au arătat deţinuţi lovind disperaţi în geamuri cu diverse obiecte, cerând ajutor.

Situaţia a fost agravată de acuzaţiile avocaţilor, care au semnalat lipsa accesului la servicii medicale pentru persoanele încarcerate. Criza a determinat Department of Justice să deschidă o anchetă oficială, menită să verifice dacă Biroul Penitenciarelor dispunea de planuri de urgenţă adecvate pentru astfel de situaţii.