Creștere puternică în rândul persoanelor aflate în pragul foametei. Numărul persoanelor ce nu au ce să mănânce a ajuns la 45 de milioane

Pe măsură ce insecuritatea alimentară a crescut la nivel mondial, AFP informează că peste 45 de milioane de persoane din 43 de țări au ajuns în pragul foametei, conform Programului Alimentar Mondial.

La începutul anului, numărul persoanelor aflate în pragul foametei era de aproximativ 42 de milioane, iar această creștere rapidă a bazată pe insecuritatea alimentară.

„Zeci de milioane de oameni se află pe marginea prăpastiei. Conflictele, schimbările climatice şi COVID-19 au crescut numărul persoanelor în situaţie de foamete acută. Cele mai recente date arată că peste 45 de milioane de oameni sunt în pragul înfometării. Preţurile la carburanţi cresc, preţurile alimentelor cresc vertiginos, îngrăşămintele sunt mai scumpe, toţi aceşti factori alimentează o nouă criză precum cea actuală din Afganistan, precum şi situaţii de urgenţă de lungă durată ca cele din Yemen şi Siria”, a declarat directorul PAM, David Beasley.

Familiile ce se confruntă cu foametea sunt forțate să-și retragă copiii de la școală, să-i căsătorească încă de când sunt minori și să-i hrănească cu lăcuste sau cactuși. În presa din Afganistan, se prezintă informația că „familiile sunt forțate să-și vândă copiii într-o încercare disperată de a supraviețui”.

În septembrie, Elon Musk l-a depășit pe Jeff Bezos și a devenit cel mai bogat om de pe planetă, iar într-un Tweet recent, Doctorul Eli David a prezentat ipoteza sa: dacă Elon Musk și-ar dona 2% din averea sa, toate problemele alimentare ale lumii ar fi rezolvate. Ca răspuns, Elon Musk a declarat că în urma planului pus la dispoziție de Programul Alimentar Mondial, acesta își va vinde acțiunile companiei și va pune capăt foametei mondiale.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Lorde Edge (@elonmusk) October 31, 2021