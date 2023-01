Crimă în lumea modei / Un celebru designer a fost găsit mort într-o cutie de metal

Un celebru creator de modă a fost găsit mort într-o cutie de metal pe marginea drumului. Poliția din Kenya investighează moartea tânărului designer vestimentar și activist LGBTQ, Edwin Chiloba.

Conform presei străine, mai mult de jumătate dintre Kenianii care fac parte din comunitatea LGBTQ au fost agresați.

Prima persoană suspectată este unul dintre prietenii victimei care a fost arestat, însă poliția nu a oferit nicio informație despre acest lucru. Sexualitatea designer-ului este considerată motivul pentru care acesta ar fi fost ucis. În Kenya este interzis să faci parte din comunitatea LGBTQ.

„Cuvintele nici nu pot explica cum ne simțim noi, ca comunitate, în acest moment. Un alt suflet pierdut din cauza urii. Ne va fi dor de tine”, a postat organizația de drepturi Galck+ pe Twitter.

„Moartea lui Edwin ne amintește că corpurile queer continuă să fie atacate în toată țara”, a scris Comisia Națională pentru Drepturile Omului pentru Gay și Lesbiene pe Instagram.

El „a răspândit dragoste oriunde s-a dus, a fost îndrăzneț în ceea ce privește existența lui ca om queer și i-a încurajat pe mulți alții să facă același lucru”, a declarat Chris Makena, un activist și prieten al lui Chiloba, pentru .

„Nu știm deocamdată de ce a fost ucis în acest fel. Experții se ocupă de chestiunea”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Resila Onyango.

Edwin Chiloba was an amazing human. He was bold, passionate, his energy was immaculate. He embodied fashion. Someone murdered him cruelly, put his body in a box & dumped his body.

Edwin we speak your name. May yr blood not spill for nothing. Stop killing queer people.

— Njeri Wa Migwi™ (@NjeriWaMigwi)