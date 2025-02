Un artist rus, cunoscut pentru criticile aduse , a murit în vreme ce polițiștii îi percheziționau apartamentul. Oficial, acesta s-ar fi aruncat pe geam, de la etajul zece.

În condusă de numărul personalităților, politicieni, militari, artiști, oameni de afaceri, care aleg se sinucid, aruncându-se în gol, a crescut, de la invazia în Ucraina. Coincidență sau nu, de regulă este vorba de opozanți ai regimului sau persoane incomode pentru Kremlin. Ultimul care a ales moartea, este Vadim Stroykin, în vârstă de 58 de ani, muzician de profesie.

Potrivit comunicărilor oficiale, joi, 6 februarie, artistul ar fi căzut de la fereastra apartamentului său, de la etajul zece al unui bloc din Sankt Petersburg. S-a întâmplat chiar când polițiștii se aflau în locuința sa și efectuau o percheziție. Vadim Stroykin era recunoscut drept un critic vehement al războiului din Ucraina.

Verificările Poliției se desfășurau în cadrul unei anchete penale privind o presupusă donație a cântărețului către Forțele Armate ale Ucrainei. Stroykin risca până la 20 de ani de închisoare. De altfel, acesta a fost condamnat, în primă instanță, pentru participarea la o organizație teroristă, pentru că ar fi sprijinit armata ucraineană, notează The Moscow Times.

