Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit cu două bacterii periculoase. Autoritățile din Marea Britanie au lansat un avertisment pentru cei care intenționează să viziteze Capul Verde, după ce au fost raportate mai multe cazuri de îmbolnăvire cu bacteriile Shigella și Salmonella în rândul turiștilor britanici.

Potrivit , mai mulți britanici au murit în urma unor infecții gastrointestinale contractate în timp ce se aflau în concediu în această destinație de pe coasta Africii de Vest, foarte populară în sezonul de iarnă.

Bacterii periculoase, în Capul Verde. Câte persoane s-au îmbolnăvit și unde s-au înregistrat cazurile

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a identificat peste 150 de turiști britanici infectați cu bacterii ce pot provoca diaree severă, febră și crampe abdominale. Din cele 118 cazuri de Shigella înregistrate de la 1 octombrie, 112 persoane (95%) vizitaseră Capul Verde, în special zonele Santa Maria și Boa Vista.

În plus, au fost raportate 43 de cazuri de Salmonella, care proveneau din trei focare diferite, confirmate prin secvențiere genomică.

Bacterii periculoase, în Capul Verde. Câte persoane au decedat

Casa de avocatură Irwin Mitchell reprezintă familiile a șase persoane decedate și peste 1.500 de turiști care s-au îmbolnăvit în urma sejururilor petrecute în Capul Verde. Patru dintre victime au decedat în decurs de patru luni după infectare. Printre acestea se numără Elena Walsh, 64 de ani, din Birmingham, Mark Ashley, 55 de ani, din Bedfordshire, Karen Pooley, 64 de ani, din Gloucestershire, și un bărbat de 56 de ani.

UKHSA a subliniat că luna februarie este extrem de populară pentru vacanțele la soare și a recomandat respectarea regulilor simple de igienă.

Cum pot preveni turiștii infectarea

Specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun sau cu gel pe bază de alcool, în special după folosirea toaletei și înainte de masă. În cazul diareei și vărsăturilor, este esențial să se prevină deshidratarea, mai ales în rândul copiilor, femeilor însărcinate, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Se recomandă consumul de lichide în cantități mari și utilizarea sărurilor de rehidratare orală, iar dacă simptomele se agravează, trebuie consultat un medic.

UKHSA recomandă turiștilor să consume doar alimente bine gătite, să bea apă îmbuteliată sau fiartă, să evite gheața din băuturi și să mănânce fructe doar după ce le decojesc singuri.

Familiile celor decedați au inițiat acțiuni de despăgubire împotriva companiei furnizor de pachete turistice către Capul Verde.

Când a mers Iohannis în Republica Capul Verde

Amintim că fostul președinte, Klaus Iohannis, , în anul 2023, în Republica Capul Verde, Iohannis a spus că i-a prezentat președintelui din Capul Verde, José Maria Neves, „noua abordare strategică de relaționare cu Africa, având la bază o nouă Strategie Națională, bazată pe interese și valori comune”. ()

Ce trebuie să știți despre Shigella și Salmonella

Shigella este o bacterie care afectează tractul gastrointestinal și se poate transmite prin alimente, apă sau suprafețe contaminate, provocând diaree severă, crampe abdominale și febră.

Salmonella, la rândul său, este asociată cel mai frecvent cu consumul de alimente infectate și poate determina simptome similare, punând în pericol sănătatea turiștilor, în special a copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni preexistente.

Respectarea regulilor de igienă și consumul de alimente și apă sigure rămâne esențial pentru prevenirea acestor infecții în timpul călătoriilor.