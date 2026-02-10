B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023

Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023

Ana Maria
10 feb. 2026, 16:19
Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023
Sursa foto: Freepik / @wirestock
Cuprins
  1. Bacterii periculoase, în Capul Verde. Câte persoane s-au îmbolnăvit și unde s-au înregistrat cazurile
  2. Bacterii periculoase, în Capul Verde. Câte persoane au decedat
  3. Cum pot preveni turiștii infectarea
  4. Când a mers Iohannis în Republica Capul Verde
  5. Ce trebuie să știți despre Shigella și Salmonella

Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit cu două bacterii periculoase. Autoritățile din Marea Britanie au lansat un avertisment pentru cei care intenționează să viziteze Capul Verde, după ce au fost raportate mai multe cazuri de îmbolnăvire cu bacteriile Shigella și Salmonella în rândul turiștilor britanici.

Potrivit The Independent, mai mulți britanici au murit în urma unor infecții gastrointestinale contractate în timp ce se aflau în concediu în această destinație de pe coasta Africii de Vest, foarte populară în sezonul de iarnă.

Bacterii periculoase, în Capul Verde. Câte persoane s-au îmbolnăvit și unde s-au înregistrat cazurile

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a identificat peste 150 de turiști britanici infectați cu bacterii ce pot provoca diaree severă, febră și crampe abdominale. Din cele 118 cazuri de Shigella înregistrate de la 1 octombrie, 112 persoane (95%) vizitaseră Capul Verde, în special zonele Santa Maria și Boa Vista.

În plus, au fost raportate 43 de cazuri de Salmonella, care proveneau din trei focare diferite, confirmate prin secvențiere genomică.

Bacterii periculoase, în Capul Verde. Câte persoane au decedat

Casa de avocatură Irwin Mitchell reprezintă familiile a șase persoane decedate și peste 1.500 de turiști care s-au îmbolnăvit în urma sejururilor petrecute în Capul Verde. Patru dintre victime au decedat în decurs de patru luni după infectare. Printre acestea se numără Elena Walsh, 64 de ani, din Birmingham, Mark Ashley, 55 de ani, din Bedfordshire, Karen Pooley, 64 de ani, din Gloucestershire, și un bărbat de 56 de ani.

UKHSA a subliniat că luna februarie este extrem de populară pentru vacanțele la soare și a recomandat respectarea regulilor simple de igienă.

Cum pot preveni turiștii infectarea

Specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun sau cu gel pe bază de alcool, în special după folosirea toaletei și înainte de masă. În cazul diareei și vărsăturilor, este esențial să se prevină deshidratarea, mai ales în rândul copiilor, femeilor însărcinate, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Se recomandă consumul de lichide în cantități mari și utilizarea sărurilor de rehidratare orală, iar dacă simptomele se agravează, trebuie consultat un medic.

UKHSA recomandă turiștilor să consume doar alimente bine gătite, să bea apă îmbuteliată sau fiartă, să evite gheața din băuturi și să mănânce fructe doar după ce le decojesc singuri.

Familiile celor decedați au inițiat acțiuni de despăgubire împotriva companiei furnizor de pachete turistice către Capul Verde.

Când a mers Iohannis în Republica Capul Verde

Amintim că fostul președinte, Klaus Iohannis, a mers împreună cu soția lui, în anul 2023, în Republica Capul Verde, Iohannis a spus că i-a prezentat președintelui din Capul Verde, José Maria Neves, „noua abordare strategică de relaționare cu Africa, având la bază o nouă Strategie Națională, bazată pe interese și valori comune”. (VEZI AICI DETALIILE)

Ce trebuie să știți despre Shigella și Salmonella

Shigella este o bacterie care afectează tractul gastrointestinal și se poate transmite prin alimente, apă sau suprafețe contaminate, provocând diaree severă, crampe abdominale și febră.

Salmonella, la rândul său, este asociată cel mai frecvent cu consumul de alimente infectate și poate determina simptome similare, punând în pericol sănătatea turiștilor, în special a copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni preexistente.

Respectarea regulilor de igienă și consumul de alimente și apă sigure rămâne esențial pentru prevenirea acestor infecții în timpul călătoriilor.

Tags:
Citește și...
Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază
Externe
Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază
Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop
Externe
Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop
Proces împotriva Meta și Google. Cele două companii sunt acuzate că provoacă dependență tinerilor utilizatori
Externe
Proces împotriva Meta și Google. Cele două companii sunt acuzate că provoacă dependență tinerilor utilizatori
Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de „Moartea României”. Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: “N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”
Externe
Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de „Moartea României”. Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: “N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”
Papa Leon al XIV-lea a trimis generatoare și ajutoare medicale în Ucraina
Externe
Papa Leon al XIV-lea a trimis generatoare și ajutoare medicale în Ucraina
Mare scandal în Italia. Un oficial a găsit „combinația” perfectă. Cum ar fi făcut bani din ponturi sigure
Externe
Mare scandal în Italia. Un oficial a găsit „combinația” perfectă. Cum ar fi făcut bani din ponturi sigure
Regele Charles a reacționat oficial față de legăturile lui Andrew cu dosarul Epstein
Externe
Regele Charles a reacționat oficial față de legăturile lui Andrew cu dosarul Epstein
Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră
Externe
Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră
Jaf pe o autostradă în Italia: Un comando a tras cu mitraliere în poliție și a aruncat mașini în aer
Externe
Jaf pe o autostradă în Italia: Un comando a tras cu mitraliere în poliție și a aruncat mașini în aer
VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)
Externe
VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)
Ultima oră
16:42 - Grindeanu, certat de un primar: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”. Cum s-a apărat liderul PSD
16:31 - Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază
16:21 - Metodele de furt ale politicienilor români. „Umflarea costurilor” și „Externalizarea” sunt într-un top al Chat GPT
16:17 - Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
16:13 - Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
15:55 - UPDATE: Judecătorul propus de Nicușor Dan rămâne la CCR / Instanța a judecat cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la Curtea Constituțională
15:34 - România, pe locul 22 în clasamentul mondial de rugby. „Stejarii” își mențin poziția
15:23 - Surse: Răsturnare de situație! Cui aparține, de fapt, drona găsită în stațiunea Mamaia
15:21 - Piața imobiliară în pericol de colaps. Peste 60% dintre dezvoltatori sunt în risc de colaps (ANALIZĂ)
15:03 - Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani