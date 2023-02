Criză politică în Republica Moldova. Premierul Natalia Gavrilița și-a dat demisia / Maia Sandu: În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil

Este criză politică în Republica Moldova după ce premierul Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia din funcție. Într-o declarație de presă, aceasta a susținut că dacă guvernul ar fi avut pe plan intern aceeași susținere pe care a avut-o de la partenerii europeni, ar fi reușit să facă mai multe.

Natalia Gavrilița a demisionat din funcția de premier al Republicii Moldova

„M-am convins că suntem așteptați în UE cu brațele deschise. Dacă Guvernul ar fi avut aceeași deschidere acasă, am fi reușit să avansăm mai repede. După un an și jumate de activitate a venit timpul să anunț demisia mea din funcție”, a declarat Gavrilița, potrivit

Aceasta a detaliat apoi provocările și crizele pe care guvernul său a trebuit să le gestioneze: „Echipa cu care am lucrat la Guvern a fost o echipă cu expertiză în domeniul de dezvoltare economică. Acum prioritatea este securitatea. În acest timp am guvernat în regim de criză continuă. Ne-am asigura că fiecare familie are acces la compensații, am reușit să facem primele achiziții de gaze din surse alternative. Am menținut stabilitatea, calmul și pacea în R. Moldova. Am știut să păstrăm calmul în regiunea transnistreană. Am dus dialog cu partenerii externi, am gestionat criza refugiaților”.

Natalia Gavrilița a mai susținut că, în ciuda crizelor suprapuse, miniștrii săi au reușit să pună în aplicare reformele promise: „Drumuri și poduri au fost date în exploatare în acest an. Am făcut pași hotărâți pe domeniul independenței energetice. Cel mai important – am reușit să obținem statutul de țară candidat în UE”.

Demisia se produce în contextul în care o prin spațiul aerian al Republicii Moldova. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasneţov, a fost convocat de urgență la Ministerul moldovean de Externe de către ministrul Nicu Popescu.

Reacția președintei Maia Sandu după demisia Nataliei Gavrilița

Președinta Maia Sandu a ținut să-i mulțumească Nataliei Gavrilița pentru „eforturile enorme” depuse și a anunțat consultări cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. De precizat că PAS, partidul fondat de Maia Sandu, are o majoritate confortabilă în Parlament.

„Am luat act de demisia doamnei Prim-ministre Natalia Gavrilița. Îi mulțumesc mult pentru sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată.

Avem stabilitate, pace și dezvoltare – acolo unde alții doreau război și faliment.

Mulțumim mult, Natalia!

Urmând procedurile legale, în urma demisiei Prim-Ministrei, voi avea consultări cu fracțiunile parlamentare și, ulterior, voi desemna un candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova”, Maia Sandu.