Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 mart. 2026, 21:28
Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)
Jurnalistul Mihai Tatulici spune despre președintele american Donald Trump că e un „papanaș” deoarece minciunile lui sunt mai mult decât niște gogoși. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Tatulici: Trump nu-i ajută pe revoluționarii iranieni
  2. Tatulici: Au ajuns americanii să primească ajutor de la ucraineni

Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a declarat că președintele american Donald Trump nu le face niciun bine revoluționarilor din Iran și, în loc să atace țara, mai bine negocia cu conducerea ei. E adevărat cu Iranul era condus dictatorial, dar „nu Trump a decis și nu decide nici acum cine conduce Iranul”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Tatulici: Trump nu-i ajută pe revoluționarii iranieni

„Oricum, Trump cu gogoșile lui aproape că seamănă cu prăjitura aia românească care are multe calorii, cum se cheamă? Nu e gogoașă… e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima. Doamnă! Ăsta a promis revoluționarilor adevărați din Iran că o să-i ajute, da? Așa nu-i ajută. Așa nu-i ajută, dimpotrivă!

Trump trebuia să stea la masa negocierilor că ar fi avut în orice condiții… Da, cu reprezentanții Iranului, n-ai ce să le faci! Nu Trump a decis și nu decide nici acum cine conduce Iranul”, a declarat jurnalistul.

Acesta a mai afirmat că „dreptul internațional s-a vărsat, s-a terminat”.

Tatulici: Au ajuns americanii să primească ajutor de la ucraineni

„Ascultați din presa americană, care e culmea ironiei. Presa americană a semnalat faptul că prima delegație ucraineană specializată în lovirea dronelor e deja în Emirate. Îi ajută pe americani.

Pentru că băieții ăștia, americanii ăștia ultra puternici și ultra tari, erau cei mai proști din lume și Zelenski le-a tras atenția: ”Mă, voi trageți cu o rachetă care costă 5 milioane contra unei drone care costă 30.000 de firfirei din ăia iranieni? Nebunilor!”.

Și astăzi dimineața pleacă a doua echipă, că au cerut americanii încă o echipă de ucrainieni, care vin cu un aparat care costă 14.000 de euro și care a distrus deja peste o mie de drone în Ucraina”, a mai susținut Mihai Tatulici, pentru B1 TV.

