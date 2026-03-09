Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a declarat că președintele american Donald Trump nu le face niciun bine revoluționarilor din Iran și, în loc să atace țara, mai bine negocia cu conducerea ei. E adevărat cu Iranul era condus dictatorial, dar „nu Trump a decis și nu decide nici acum cine conduce Iranul”.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.
„Oricum, Trump cu gogoșile lui aproape că seamănă cu prăjitura aia românească care are multe calorii, cum se cheamă? Nu e gogoașă… e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima. Doamnă! Ăsta a promis revoluționarilor adevărați din Iran că o să-i ajute, da? Așa nu-i ajută. Așa nu-i ajută, dimpotrivă!
Trump trebuia să stea la masa negocierilor că ar fi avut în orice condiții… Da, cu reprezentanții Iranului, n-ai ce să le faci! Nu Trump a decis și nu decide nici acum cine conduce Iranul”, a declarat jurnalistul.
Acesta a mai afirmat că „dreptul internațional s-a vărsat, s-a terminat”.
„Ascultați din presa americană, care e culmea ironiei. Presa americană a semnalat faptul că prima delegație ucraineană specializată în lovirea dronelor e deja în Emirate. Îi ajută pe americani.
Pentru că băieții ăștia, americanii ăștia ultra puternici și ultra tari, erau cei mai proști din lume și Zelenski le-a tras atenția: ”Mă, voi trageți cu o rachetă care costă 5 milioane contra unei drone care costă 30.000 de firfirei din ăia iranieni? Nebunilor!”.
Și astăzi dimineața pleacă a doua echipă, că au cerut americanii încă o echipă de ucrainieni, care vin cu un aparat care costă 14.000 de euro și care a distrus deja peste o mie de drone în Ucraina”, a mai susținut Mihai Tatulici, pentru B1 TV.