B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Flavia Codreanu
22 mart. 2026, 12:18
sursa foto: X/Mario Nawfal
Cuprins
  1. Cauzele colapsului din Cuba
  2. Proteste violente și tensiuni diplomatice cu Administrația Trump
  3. Negocierile bilaterale și poziția Havanei

Cuba, lovită de o a treia pană de curent la nivel național într-o singură săptămână. 10 milioane de persoane au rămas fără energie electrică în locuințe și la locurile de muncă, după ce rețeaua națională s-a prăbușit din nou.

Cauzele colapsului din Cuba

Ministerul Energiei a confirmat într-un comunicat pe rețelele de socializare că „a avut loc o deconectare totală a Sistemului Electric Național”, iar protocoalele de restabilire a alimentării au fost deja puse în aplicare.

Operatorul rețelei cubaneze, UNE, a anunțat că restabilește treptat alimentarea, acordând prioritate spitalelor și sistemele de alimentare cu apă. Aceasta este a treia întrerupere majoră de curent din această lună. Pana de curent a survenit pe fondul blocadei impuse de SUA asupra combustibililor, care a blocat importurile de petrol necesare funcționării centralelor.

Pe lângă infrastructura învechită și penuria cronică de combustibil, țara primește sprijin extern. O coaliție de grupuri socialiste a sosit la Havana cu donații de panouri solare, alimente și medicamente. Totodată, convoiul „Nuestra America”, o flotilă umanitară din Mexic, este așteptat luni în portul Havana, relatează BBC News.

Proteste violente și tensiuni diplomatice cu Administrația Trump

Criza a generat manifestări de nemulțumire. Localnicii au început să bată în oale și tigăi în centrul Havanei, în timp ce în orașul Morón protestatarii au incendiat sediul Partidului Comunist. Deși demonstrațiile neautorizate sunt ilegale și se pedepsesc cu închisoarea, tensiunile sunt alimentate și de presiunea externă.

După capturarea lui Nicolás Maduro pe 3 ianuarie, Donald Trump a sugerat o „preluare prietenoasă” a Cubei. Președintele cubanez a răspuns activiștilor afirmând că insula are un „plan de pregătire pentru a spori gradul de pregătire al poporului nostru pentru apărare” împotriva oricărei agresiuni militare americane.

Negocierile bilaterale și poziția Havanei

Deși Díaz-Canel a confirmat existența unor discuții bilaterale inițiale cu guvernul american pentru a pune capăt crizei, progresul acestora rămâne incert. Poziția oficială a Cubei rămâne însă fermă în privința suveranității politice. Viceministrul de externe, Carlos Fernandez de Cossio, a insistat vineri că „sistemul politic al Cubei nu este negociabil și, desigur, nici președintele, nici funcția vreunui oficial din Cuba nu sunt supuse negocierilor cu Statele Unite”.

Tags:
Citește și...
Guvernul britanic nu susține ultimele amenințările lui Trump asupra Iranului: „Președintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu”
Externe
Guvernul britanic nu susține ultimele amenințările lui Trump asupra Iranului: „Președintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu”
„Să nu le permitem să ne fure viitorul!”: peste 150.000 de oameni au protestat la Praga împotriva guvernului
Externe
„Să nu le permitem să ne fure viitorul!”: peste 150.000 de oameni au protestat la Praga împotriva guvernului
Studiu: TikTok are cele mai mari rate de dezinformare despre sănătatea mintală. Cum răspunde platforma
Externe
Studiu: TikTok are cele mai mari rate de dezinformare despre sănătatea mintală. Cum răspunde platforma
48 de ore, atât are la dispoziție Iranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz, avertizează Donald Trump
Externe
48 de ore, atât are la dispoziție Iranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz, avertizează Donald Trump
A murit Robert Mueller, procurorul care a investigat amestecul Rusiei în alegerile din SUA din 2016. Trump: „Sunt bucuros” (VIDEO)
Externe
A murit Robert Mueller, procurorul care a investigat amestecul Rusiei în alegerile din SUA din 2016. Trump: „Sunt bucuros” (VIDEO)
Stelian Tănase: „Eu l-am cunoscut pe Viktor Orban în tinerețe”. Cum era premierul ungar la începutul carierei politice (VIDEO)
Externe
Stelian Tănase: „Eu l-am cunoscut pe Viktor Orban în tinerețe”. Cum era premierul ungar la începutul carierei politice (VIDEO)
Stelian Tănase: Trump vrea să facă uitat dosarul Epstein. Probabil se va ajunge la impeachment. Sper ca acest accident în istoria americană să se termine cât mai curând (VIDEO)
Externe
Stelian Tănase: Trump vrea să facă uitat dosarul Epstein. Probabil se va ajunge la impeachment. Sper ca acest accident în istoria americană să se termine cât mai curând (VIDEO)
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)
Externe
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)
Iran amenință turiștii din întreaga lume: „Nici parcurile și zonele de agrement nu vor mai fi sigure”
Externe
Iran amenință turiștii din întreaga lume: „Nici parcurile și zonele de agrement nu vor mai fi sigure”
Incendiu la o fabrică care producea arme pentru Ucraina: Autoritățile iau în calcul un posibil atac terorist
Externe
Incendiu la o fabrică care producea arme pentru Ucraina: Autoritățile iau în calcul un posibil atac terorist
Ultima oră
12:50 - Guvernul britanic nu susține ultimele amenințările lui Trump asupra Iranului: „Președintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu”
11:35 - Caz șocant în Satu Mare: doi copii de 2 și 4 ani, găsiți legați de calorifer. Ce explicație halucinantă au dat părinții
10:39 - Incendiu puternic în Tigveni, Argeș: un bărbat a fost găsit carbonizat
10:14 - „Să nu le permitem să ne fure viitorul!”: peste 150.000 de oameni au protestat la Praga împotriva guvernului
09:41 - Studiu: TikTok are cele mai mari rate de dezinformare despre sănătatea mintală. Cum răspunde platforma
09:06 - Sfinții zilei de 22 martie: Sfântul Vasile din Ancira și Sfânta Drosida, modele de credință și curaj
08:47 - Vremea, 22 martie: Ploi slabe și temperaturi în scădere
08:29 - 48 de ore, atât are la dispoziție Iranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz, avertizează Donald Trump
23:56 - Senatoare PSD: „Mișcarea anti-avort intră la noi pe ușa din dos”
23:27 - Anca Țurcașiu are o poveste de viață impresionantă: „Pe mama am cunoscut-o când am mers la școală”