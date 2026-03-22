Cuba, lovită de o a treia pană de curent la nivel național într-o singură săptămână. 10 milioane de persoane au rămas fără energie electrică în locuințe și la locurile de muncă, după ce rețeaua națională s-a prăbușit din nou.

Cauzele colapsului din Cuba

Ministerul Energiei a confirmat într-un comunicat pe rețelele de socializare că „a avut loc o deconectare totală a Sistemului Electric Național”, iar protocoalele de restabilire a alimentării au fost deja puse în aplicare.

Operatorul rețelei cubaneze, UNE, a anunțat că restabilește treptat alimentarea, acordând prioritate spitalelor și sistemele de alimentare cu apă. Aceasta este a treia întrerupere majoră de curent din această lună. Pana de curent a survenit pe fondul blocadei impuse de SUA asupra combustibililor, care a blocat importurile de petrol necesare funcționării centralelor.

Pe lângă infrastructura învechită și penuria cronică de combustibil, țara primește sprijin extern. O coaliție de grupuri socialiste a sosit la Havana cu donații de panouri solare, alimente și medicamente. Totodată, convoiul „Nuestra America”, o flotilă umanitară din Mexic, este așteptat luni în portul Havana, relatează .

Proteste violente și tensiuni diplomatice cu Administrația Trump

Criza a generat manifestări de nemulțumire. Localnicii au început să bată în oale și tigăi în centrul Havanei, în timp ce în orașul Morón protestatarii au incendiat sediul Partidului Comunist. Deși demonstrațiile neautorizate sunt ilegale și se pedepsesc cu închisoarea, tensiunile sunt alimentate și de presiunea externă.

După capturarea lui Nicolás Maduro pe 3 ianuarie, a Cubei. Președintele cubanez a răspuns activiștilor afirmând că insula are un „plan de pregătire pentru a spori gradul de pregătire al poporului nostru pentru apărare” împotriva oricărei agresiuni militare americane.

Negocierile bilaterale și poziția Havanei

Deși Díaz-Canel a confirmat existența unor discuții bilaterale inițiale cu guvernul american pentru a pune capăt crizei, progresul acestora rămâne incert. Poziția oficială a Cubei rămâne însă fermă în privința suveranității politice. Viceministrul de externe, Carlos Fernandez de Cossio, a insistat vineri că „sistemul politic al Cubei nu este negociabil și, desigur, nici președintele, nici funcția vreunui oficial din Cuba nu sunt supuse negocierilor cu Statele Unite”.