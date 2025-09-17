B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cum a murit Alexei Navalnîi? Iulia Navalnaya a făcut publice rezultatele testelor efectuate în străinătate: „A fost ucis”

Cum a murit Alexei Navalnîi? Iulia Navalnaya a făcut publice rezultatele testelor efectuate în străinătate: „A fost ucis”

Ana Maria
17 sept. 2025, 14:57
Cum a murit Alexei Navalnîi? Iulia Navalnaya a făcut publice rezultatele testelor efectuate în străinătate: A fost ucis
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce acuzații a lansat Iulia Navalnaya
  2. Reacția Kremlinului după acuzațiile Iuliei Navalnaya
  3. Ce spunea Alexei Navalnîi despre elita rusă
  4. Cum a descris Iulia Navalnaya ultimele clipe ale lui Alexei Navalnîi
  5. Cine a fost Alexei Navalnîi

Iulia Navalnaya, soția fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a declarat că două laboratoare străine, care au efectuat teste pe probele biologice obținute de la soțul ei, au arătat că acesta a fost, de fapt, otrăvit. Navalnîi a murit, subit, la vârsta de 47 de ani, pe data de 16 februarie 2024, într-o închisoare rusească din Cercul Arctic.

Ce acuzații a lansat Iulia Navalnaya

Navalnaya a acuzat în repetate rânduri că Rusia că l-a ucis, o acuzație pe care Kremlinul o respinge ca fiind “o absurditate”. Președintele Vladimir Putin a declarat că înainte de moartea lui Navalnîi existau planuri de a-l schimba pe acesta, cu Occidentul, printr-un schimb de prizonieri, potrivit Reuters.

Navalnaya a postat pe X un videoclip în care a spus că materiale biologice provenite de la Navalnîi au fost introduse ilegal în străinătate, în 2024, și că două laboratoare au examinat probele.

„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Alexei a fost ucis. Mai precis, a fost otrăvit”, a spus Navalnaya.

Ea a cerut ca laboratoarele să își publice concluziile despre ceea ce ea a numit „adevărul incomod”. Însă, nu a specificat ce otravă au găsit laboratoarele.

„Aceste rezultate sunt de importanță publică și trebuie publicate. Cu toții merităm să știm adevărul”, a declarat Navalnaya.

Reacția Kremlinului după acuzațiile Iuliei Navalnaya

Întrebat despre afirmațiile lui Navalnaya, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Nu știu nimic despre aceste declarații ale ei și nu pot spune nimic”.

Kremlinul îi consideră pe aliații politici ai lui Navalnîi drept extremiști periculoși, care încearcă să destabilizeze Rusia în numele Occidentului. Se spune că Putin se bucură de un sprijin covârșitor în rândul rușilor de rând.

Navalnîi a descris Rusia lui Putin ca fiind un stat criminal fragil, condus de hoți, sicofanți și spioni, cărora le pasă doar de bani. El a prevăzut de mult că Rusia s-ar putea confrunta cu turbulențe politice, inclusiv revoluții.

Ce spunea Alexei Navalnîi despre elita rusă

Într-unul dintre ultimele sale eseuri, Navalnîi a mustrat, în 2023, elita rusă pentru venalitatea sa, exprimând ură față de cei care au irosit o oportunitate istorică de a reforma țara după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

Navalnîi a câștigat admirația în întreaga lume pentru că s-a întors voluntar în Rusia în 2021 din Germania, unde a fost supus unui tratament pentru ceea ce testele de laborator occidentale au arătat că a fost o tentativă de otrăvire cu un agent neurotoxic, în Siberia.

A fost arestat la sosirea în țară și își ispășea pedepsele pentru fraudă, extremism și alte acuzații despre care a spus că au fost inventate pentru a-l reduce la tăcere.

Anul trecut, Navalnaya a respins informațiile anchetatorilor ruși conform cărora Navalnîi ar fi murit din cauza „unor combinații de boli”. Agențiile de informații americane au stabilit că Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi, potrivit Associated Press și Wall Street Journal.

Cum a descris Iulia Navalnaya ultimele clipe ale lui Alexei Navalnîi

În videoclipul ei, Navalnaya a descris ultimele clipe ale soțului ei. Acesta s-a simțit rău într-o mică celulă și a stat ghemuit pe podea de durere, a spus ea, iar apoi a fost pus într-o celulă de pedeapsă.

„Alexei stătea întins pe podea, și-a tras genunchii la burtă și a gemut de durere”, a spus ea. „A spus că îl ardeau pieptul și stomacul. Apoi a început să vomite.”

Ea a arătat o fotografie a ceea ce a spus că a fost celula. În ea se vedea o grămadă de vomă pe podea.

Cine a fost Alexei Navalnîi

Alexei Navalnîi a fost un opozant politic rus, avocat și activist anticorupție, cunoscut pentru critica sa dură la adresa regimului lui Vladimir Putin. Născut în 1976, el a devenit celebru prin investigațiile publicate online despre corupția la nivel înalt în Rusia. Navalnîi a fondat „Fondul pentru Lupta împotriva Corupției” și a mobilizat proteste masive împotriva autorităților. A fost arestat de mai multe ori, otrăvit în 2020 cu un agent neurotoxic și ulterior închis după întoarcerea sa în Rusia. Navalnîi a devenit un simbol al rezistenței democratice și al luptei pentru libertate și transparență.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ultimele momente ale unui turist atacat de un urs. Ar fi fost împins într-o râpă
Externe
Ultimele momente ale unui turist atacat de un urs. Ar fi fost împins într-o râpă
Un preot care spune că a suferit un atac de cord și a ajuns în iad dezvăluie ce a văzut
Externe
Un preot care spune că a suferit un atac de cord și a ajuns în iad dezvăluie ce a văzut
Vacanță de toamnă, la căldură. Orașul european unde temperaturile ajung și la 27 de grade, în octombrie
Externe
Vacanță de toamnă, la căldură. Orașul european unde temperaturile ajung și la 27 de grade, în octombrie
Procurorii din Utah cer pedeapsa cu moartea pentru tânărul acuzat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
Externe
Procurorii din Utah cer pedeapsa cu moartea pentru tânărul acuzat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
Un bărbat care a condus o mașină de curse de tip F1 pe autostradă, timp de șase ani, a fost prins, în sfârșit, de poliție
Externe
Un bărbat care a condus o mașină de curse de tip F1 pe autostradă, timp de șase ani, a fost prins, în sfârșit, de poliție
Casa pe care autoritățile n-au putut-o demola: Un bărbat a trăit ani la rând în mijlocul unei autostrăzi
Externe
Casa pe care autoritățile n-au putut-o demola: Un bărbat a trăit ani la rând în mijlocul unei autostrăzi
O altă țară europeană va interzice telefoane în școli. De când va intra în vigoare noua regulă
Externe
O altă țară europeană va interzice telefoane în școli. De când va intra în vigoare noua regulă
Regina Camilla e bolnavă! Ce diagnostic a primit chiar înainte de vizita lui Trump în Marea Britanie
Externe
Regina Camilla e bolnavă! Ce diagnostic a primit chiar înainte de vizita lui Trump în Marea Britanie
Câți bani câștigă un zidar, în Spania, în 2025? Salariile au scăzut dramatic
Externe
Câți bani câștigă un zidar, în Spania, în 2025? Salariile au scăzut dramatic
Bărbatul care a inspirat documentarul „Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia. Ce a declarat avocatul acestuia
Externe
Bărbatul care a inspirat documentarul „Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia. Ce a declarat avocatul acestuia
Ultima oră
15:30 - Ultimele momente ale unui turist atacat de un urs. Ar fi fost împins într-o râpă
15:17 - România, pe primul loc în Europa la scumpiri. Inflația a depășit de trei ori media UE
15:09 - Un aliment banal te poate scăpa de țiuitul din urechi. Ce spun cercetătorii
15:06 - Lino Golden, singur și sincer! Mărturisiri neașteptate după divorț
14:55 - Ștefan Floroaica: „Mie ca bărbat mi se pare greu tot ce se întâmplă aici”. De ce a cedat la Asia Express
14:37 - Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat
14:35 - Pasajul Ciurel NU mai e „cel mai scump viraj la stânga din România”! Strada Amilcar Săndulescu, proaspăt modernizată, a salvat situația
14:17 - Păcat sau necesitate? Adevărul despre spălatul la mașină duminica
14:17 - Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”
14:16 - Michelle Obama se află în premieră în România. Unde poate fi văzută fosta primă doamnă