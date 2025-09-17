Iulia Navalnaya, soția fostului lider al opoziției ruse, , a declarat că două laboratoare străine, care au efectuat teste pe probele biologice obținute de la soțul ei, au arătat că acesta a fost, de fapt, . Navalnîi a murit, subit, la vârsta de 47 de ani, pe data de 16 februarie 2024, într-o închisoare rusească din Cercul Arctic.

Ce acuzații a lansat Iulia Navalnaya

Navalnaya a acuzat în repetate rânduri că Rusia că l-a ucis, o acuzație pe care Kremlinul o respinge ca fiind “o absurditate”. Președintele Vladimir Putin a declarat că înainte de moartea lui Navalnîi existau planuri de a-l schimba pe acesta, cu Occidentul, printr-un schimb de prizonieri, potrivit .

Navalnaya a postat pe X un videoclip în care a spus că materiale biologice provenite de la Navalnîi au fost introduse ilegal în străinătate, în 2024, și că două laboratoare au examinat probele.

„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Alexei a fost ucis. Mai precis, a fost otrăvit”, a spus Navalnaya.

Ea a cerut ca laboratoarele să își publice concluziile despre ceea ce ea a numit „adevărul incomod”. Însă, nu a specificat ce otravă au găsit laboratoarele.

„Aceste rezultate sunt de importanță publică și trebuie publicate. Cu toții merităm să știm adevărul”, a declarat Navalnaya.

Reacția Kremlinului după acuzațiile Iuliei Navalnaya

Întrebat despre afirmațiile lui Navalnaya, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Nu știu nimic despre aceste declarații ale ei și nu pot spune nimic”.

Kremlinul îi consideră pe aliații politici ai lui Navalnîi drept extremiști periculoși, care încearcă să destabilizeze Rusia în numele Occidentului. Se spune că Putin se bucură de un sprijin covârșitor în rândul rușilor de rând.

Navalnîi a descris Rusia lui Putin ca fiind un stat criminal fragil, condus de hoți, sicofanți și spioni, cărora le pasă doar de bani. El a prevăzut de mult că Rusia s-ar putea confrunta cu turbulențe politice, inclusiv revoluții.

Ce spunea Alexei Navalnîi despre elita rusă

Într-unul dintre ultimele sale eseuri, Navalnîi a mustrat, în 2023, elita rusă pentru venalitatea sa, exprimând ură față de cei care au irosit o oportunitate istorică de a reforma țara după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

Navalnîi a câștigat admirația în întreaga lume pentru că s-a întors voluntar în Rusia în 2021 din Germania, unde a fost supus unui tratament pentru ceea ce testele de laborator occidentale au arătat că a fost o tentativă de otrăvire cu un agent neurotoxic, în Siberia.

A fost arestat la sosirea în țară și își ispășea pedepsele pentru fraudă, extremism și alte acuzații despre care a spus că au fost inventate pentru a-l reduce la tăcere.

Anul trecut, Navalnaya a respins informațiile anchetatorilor ruși conform cărora Navalnîi ar fi murit din cauza „unor combinații de boli”. Agențiile de informații americane au stabilit că Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi, potrivit Associated Press și Wall Street Journal.

Cum a descris Iulia Navalnaya ultimele clipe ale lui Alexei Navalnîi

În videoclipul ei, Navalnaya a descris ultimele clipe ale soțului ei. Acesta s-a simțit rău într-o mică celulă și a stat ghemuit pe podea de durere, a spus ea, iar apoi a fost pus într-o celulă de pedeapsă.

„Alexei stătea întins pe podea, și-a tras genunchii la burtă și a gemut de durere”, a spus ea. „A spus că îl ardeau pieptul și stomacul. Apoi a început să vomite.”

Ea a arătat o fotografie a ceea ce a spus că a fost celula. În ea se vedea o grămadă de vomă pe podea.

Cine a fost Alexei Navalnîi

Alexei Navalnîi a fost un opozant politic rus, avocat și activist anticorupție, cunoscut pentru critica sa dură la adresa regimului lui Vladimir Putin. Născut în 1976, el a devenit celebru prin investigațiile publicate online despre corupția la nivel înalt în Rusia. Navalnîi a fondat „Fondul pentru Lupta împotriva Corupției” și a mobilizat proteste masive împotriva autorităților. A fost arestat de mai multe ori, otrăvit în 2020 cu un agent neurotoxic și ulterior închis după întoarcerea sa în Rusia. Navalnîi a devenit un simbol al rezistenței democratice și al luptei pentru libertate și transparență.