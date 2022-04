Cum a reacționat minorul agresat de Cristiano Ronaldo la meciul cu Everton:„Nu vreau să-l mai văd niciodată!”

Sâmbătă, după ce Manchester United a pierdul meciul cu Everton, atacantul portughez Cristiano Ronaldo, nu și-a stăpânit nervii, iar la ieșirea de pe teren, .

Băiatul care încerca să filmeze cum piciorul sportivul sângera, a scăpat dispozitivul, care s-a spart ulterior. Copilul a declarat că

La scurtă vreme de la incident, Ronaldo și-a cerut scuze public într-un mesaj şi l-a invitat pe suporterul păgubit la un meci de acasă al echipei Manchester United.

„Nu este niciodată uşor să faci faţă emoţiilor în momentele dificile, cum ar fi cel în care ne aflăm. Cu toate acestea, trebuie să fim întotdeauna respectuoşi, răbdători şi să dăm exemplu tuturor tinerilor care iubesc frumosul joc. Aş dori să îmi cer scuze pentru izbucnirea mea şi, dacă este posibil, aş dori să invit acel suporter să urmărească un meci pe Old Trafford, în semn de fair-play şi sportivitate”, a transmis Ronaldo.

Ronaldo has offered to have the fan whose phone he smashed attend a game at Old Trafford.

— ESPN FC (@ESPNFC)