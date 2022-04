Cristiano Ronaldo este anchetat de poliție după ce a agresat un minor

Cristiano Ronaldo este anchetat de poliție după ce a spart telefonul unui copil cu probleme de sănătate, la plecarea de la meciul de sâmbătă.

După ce Manchester United a pierdul meciul cu Everton, Cristiano Ronaldo a mers nervos către vestiare. La ieșirea de pe teren, a lovit cu putere mâna unui adolescent, care încerca să filmeze cum piciorul sportivul sângera. Băiatul a scăpat dispozitivul, care s-a spart ulterior.

Clear angle Ronaldo smashed the kids phone is pretty clear now — Hamza (@lapulgafreak)

La scurtă vreme de la incident, Ronaldo și-a cerut scuze public într-un mesaj şi l-a invitat pe suporterul păgubit la un meci de acasă al echipei Manchester United.

„Nu este niciodată uşor să faci faţă emoţiilor în momentele dificile, cum ar fi cel în care ne aflăm. Cu toate acestea, trebuie să fim întotdeauna respectuoşi, răbdători şi să dăm exemplu tuturor tinerilor care iubesc frumosul joc. Aş dori să îmi cer scuze pentru izbucnirea mea şi, dacă este posibil, aş dori să invit acel suporter să urmărească un meci pe Old Trafford, în semn de fair-play şi sportivitate”, a spus Ronaldo.

Ronaldo has offered to have the fan whose phone he smashed attend a game at Old Trafford. — ESPN FC (@ESPNFC)

Boala de care suferă minorul lovit de Cristiano Ronaldo

Potrivit presei internaționale, mama copilului a anunțat că băiatul suferă de tulburări din spectrul autist. Aceasta acuză că băiatul s-a ales cu o vânătaie.

„La finalul partidei, jucătorii lui Man United au început să iasă de pe teren. Eram chiar lângă tunelul pe unde au trecut ei. Fiul meu îi filma pe toți. Și-a coborât telefonul pentru că Ronaldo și-a tras jambiera în jos și piciorul îi sângera. Și-a coborât telefonul să vadă ce s-a întâmplat, fără să-i vorbească.

Când Ronaldo a trecut pe lângă fiul meu, cu un temperament teribil, teribil, i-a zdrobit telefonul din mâna și a continuat să meargă. Puteți vedea după vânătaie că a fost lovit. Pur și simplu nu pot să cred că vorbesc despre asta. Am început să plâng, eram zdruncinată, Jacob era complet șocat, este autist și are și dispraxie, așa că nu a înțeles cu adevărat ceea ce se întâmpla până când a venit acasă.

A stricat complet ziua și ne-a lăsat un gust amar. Este un idol (Cristiano Ronaldo – n.r.). Da, nu este de la Everton, dar îți place cine îți place, iar Ronaldo este un jucător mare. Pentru fiul meu Ronaldo este o legendă. Copilul meu este un băiat autist și a fost agresat de un jucător de fotbal, așa văd eu lucrurile, ca mamă”, a transmis Sarah Kelly.

Gestul violent al sportivului este anchetat de poliția din Merseyside: „Investigăm un incident petrecut la meciul Everton – Manchester United de pe Goodison Park, care a implicat un jucător la ieşirea de pe teren.