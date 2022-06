Cum arată McDonald’s pe stil rusesc. Prețuri mai mari în restaurantele ”Gustos şi atât!” din cauza inflației (VIDEO, FOTO)

Primul McDonald’s rebranduit din Rusia s-a deschis în piața Pușkin din Moscova, exact acolo unde se deschisese primul restaurant al lanțului acum 32 de ani.

Amintim că McDonald’s s-a retras din Rusia ca urmare a războiului declanșat de ruși în Ucraina, iar compania a vândut cele 850 de restaurante afaceristului local Alexander Govor. Fostele restaurante McDonald’s se numesc acum „Vkusno i toșka” (Gustos și atât!).

Fostele restaurante McDonald’s, vândute unui afacerist rus

Luna trecută, McDonald’s că-și vinde restaurantele din Rusia, invocând „criza umanitară” și „mediul de business imprevizibil” cauzate de războiul din Ucraina.

Cele 850 de restaurante au fost vândute afaceristului rus Alexander Govor, care până acum se ocupa de 25 de locații McDonald’s din Siberia. Prețul tranzacției nu a fost anunțat.

Restarantele au fost redenumite „Vkusno i toșka” (Gustos și atât!), iar e un fundal verde cu un cerc roșu și două bare portocalii, reprezentând un hamburger și cartofi prăjiți. Logoul pare copiat:

McDonald’s to relaunch in Russia with new logo that looks like Mos Burger logo — Mothership.sg (@MothershipSG)

Conform acordului, McDonald’s rămâne proprietarul mărcii sale în Rusia și are opțiunea de a răscumpăra restaurantele în termen de 15 ani.

Fostele restaurante McDonald’s din Rusia se redeschid sub un alt nume

Weekendul acesta, 15 foste restaurante McDonald’s s-au redeschis în total în Moscova, urmând să-și reia activitatea toate, după cum a promis noul proprietar. Ca parte a contractului, toți cei 62.000 de angajați își vor păstra slujbele.

La fostul restaurant McDonalds din piața Pușkin, redeschis sub noul brand, sute de oameni au stat la rând să cumpere burgeri și cartofi prăjiți:

The flagship restaurant of the “Vkusno i tochka” (“Delicious. Full Stop”) chain (successor to McDonald’s) has opened in Moscow on Pushkin Square replete with a new logo and branding. — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos)

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a vizitat restaurantul, dând apoi asigurări pe Telegram: „Calitatea serviciilor va rămâne aceeași”.

McDonald’s restaurants reopened in Moscow under a new name ‘Vkusno & tochka’ and Russian ownership a month after the U.S. burger giant said it was pulling out over Russia’s invasion of Ukraine — Reuters (@Reuters)

„Vkusno i tochka” el nuevo McDonald’s ruso abre con gran éxito tras la salida de la multinacional estadounidense.👇 — La Vanguardia (@LaVanguardia)

Majoritatea rețetelor par să fi fost păstrate. Oleg Paroev, directorul general al grupului rus, a declarat că prețurile hamburgerilor vor fi ușor mai mari din cauza inflației din Rusia, dar acestea tot vor rămâne „accesibile”.

🤡 The letter „M” on sauces in the new „McDonald’s” is covered with a black marker. In this form, sauces are now served to visitors of „Tasty and Point”. — NEXTA (@nexta_tv)

(Litera M din vechiul logo al restaurantelor a fost acoperit cu marker negru pe etichetele sosurilor)