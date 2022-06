Cum ”denazifică” rușii Ucraina: Cea mai mare biserică de lemn din Ucraina, în flăcări după un bombardament rusesc (VIDEO, FOTO)

Cea mai mare biserică de lemn din Ucraina a fost cuprinsă de flăcări în urma unui bombardament al trupelor rusești.

Lavra Sviatohirsk, aflată în localitatea Sviatohirsk, situată în estul Ucrainei, e mistuită de flăcări în urma unui atac al rușilor.

Incendiul a cuprins complet clădirea principală a mănăstirii din lemn, cunoscută drept Schitul Tuturor Sfinților, a transmis

Deloc o surpriză, Ministerul rus al Apărării acuză trupele ucrainene „naționaliste” de distrugerea mănăstirii din lemn.

The occupiers „denazified” the wooden skit of the Svyatogorsk Lavra of the Orthodox Church

Pe lângă călugări și călugărițe, în mănăstire erau circa 300 de refugiați, între care bătrâni, circa 60 de copii, nou-născuți și persoane cu dizabilități, a transmis Oleksandr Tkachenko, ministrul ucrainean al Culturii, care a citat informații de la Eparhia Donețk a Bisericii Ortodoxe ucrainene.

Deocamdată nu există date privind eventualele victime.

After russia’s bombardment wooden All Saints Monastery of Svyatogorsk Lavra is on fire. It’s affiliated w/ Moscow Patriarchate. On 30.05 russsia killed 4 monks here. Would Patriarch Kiril finally call president putin 2 end the war or would he continue blessing russia’s army?

— Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE)