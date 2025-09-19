Președintele Cehiei, , s-a întors la birou luni, 15 septembrie, după concediu. La începutul lunii septembrie, a plecat într-o altă vacanță cu motocicleta, de data aceasta călătorind cu mașina și trenul până la Košice, de unde a continuat apoi cu motocicleta sa prin Ungaria până în România, pe care a parcurs-o aproape în totalitate cu motorul.

Ce a spus președintele Cehiei despre concediul din România

El preferă zonele montane și a căutat cazări mai modeste și, foarte important, să-și păstreze anonimatul. Și-a planificat singur traseele, nedormind niciodată mai mult de o noapte într-un loc, astfel că și-a planificat cazarea zi de zi.

A călătorit doar cu câțiva prieteni și cu o pază formată din câteva persoane. Cei care nu-l cunoșteau sigur îi confundau cu ușurință cu un grup de prieteni care se distrau pe drum.

„Călătoria cu trenul a fost grozavă pentru că am economisit două zile și a fost plăcut și că am dormit mai mult înainte de călătorie. Cât despre călătorie, aș recomanda România tuturor.

Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Cred că atunci când oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții au încă ceva sălbatic și foarte prietenos în ei, lucru probabil rar de găsit în altă parte, în zilele noastre”, comentează Petr Pavel în exclusivitate pentru .

Ce zone din România a vizitat președintele Cehiei

Printre locurile vizitate de președintele ceh s-au numărat emblematicile drumuri montane Transfăgăraș și Transalpina. Petr Pavel a avut timp, de asemenea, și pentru plimbări și vizite la numeroase atracții. Mai mult, nu a lipsit nici aventura și chiar s-a întâlnit și cu urși.

Se pare că președintele ceh și Dr. Tomáš Šebek au ajutat un străin pe stradă să depășească o criză de epilepsie. Bineînțeles, persoana în cauză nu avea nicio idee cine îl ajutase, de fapt.

În total, președintele împreună cu cei care l-au însoțit au parcurs peste trei mii de kilometri și nu s-au lăsat opriți de vremea rea. Cea mai mare parte a timpului au fost parcursă pe asfalt, dar s-au bucurat și de mersul pe drumuri neasfaltate.

„Personal, nu cunosc un grup de motocicliști mai funcțional, care să poată conduce atât de dinamic și, bineînțeles, punând accent pe siguranță. Excursia a fost, desigur, în principal despre călătoria cu motocicletele, dar serile cu discuții despre lucruri serioase și neserioase au fost, de asemenea, uimitoare”, a comentat unul dintre participanții la drumeție.

După ce a trecut prin Moldova și Ardealul, președintele ceh a ajuns și în Oltenia. Petr Pavel a fost văzut pe străzile din Craiova, într-o zonă centrală, în apropiere de Parcul „Nicolae Romanescu”, potrivit .

Unde a mai fost văzut președintele Cehiei

Un român care l-a recunoscut pe președintele ceh a povestit pe platforma X momentul în care l-a văzut pe liderul ceh:

„Aia de lângă el sunt un translator (presupun eu, domnul cu părul lung) și dispozitivul de securitate. Strada nu e deloc pustie, e o zonă de case aproape de centru Craiovei. Domnul Pavel se deplasa dinspre centrul Craiovei spre parcul N. Romanescu. Nu vei găsi niciun fel de informații publice privind prezența sa în România, pentru că nu a venit să-l vadă lumea, ci în vacanță. L-am văzut (și nu mi-a venit să cred) pur și simplu pentru că trecea prin fața casei în care locuiesc. În mână are un aparat de fotografiat”, a scris acesta.