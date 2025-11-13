B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei

Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei

Adrian Teampău
13 nov. 2025, 12:44
Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei
Donald Trump și Ahmad Al Sharaa Sursa foto: Hepta. Abaca Press / Balkis Press/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump, moment ciudat, în Biroul Oval
  2. Ahmad Al Sharaa adus o copie a primelor taxe vamale din istorie
  3. Donald Trump ridică sancțiunile pentru Siria

Donald Trump a provocat un nou incident care a atras atenția, în Biroul Oval, cu prilejul primirii pe care i-a făcut-o președintelui sirian Ahmad Al Sharaa. Clipul cu acest moment ciudat a ajuns pe internet și s-a viralizat.

Donald Trump, moment ciudat, în Biroul Oval

Un clip filmat în Biroul Oval s-a viralizat pe rețelele de socializare. Este vorba despre o întrevedere pe care Donald Trump a avut-o cu Ahmad Al Sharaa, președintele Siriei. În cadrul întrevederii șeful de la Casa Albă i-a dăruit omologului său sirian parfumuri marca Trump. Ca să fie mai convingător, el i-a stropit pe președintele sirian și pe ministrul de externe Asaad Al Shaibani.

Trump a afirmat că aceste parfumuri sunt „cele mai bune” și a precizat că unul este pentru Al Sharaa și unul pentru soția sa.

„Câte soții ai? Una? Cu voi, băieți, nu știu niciodată!”, a întrebat Trump, râzând, în vreme ce Al Sharaa a răspuns afirmativ, după care i-a întors întrebarea. Donald Trump a răspuns, stârnind râsete:„În acest moment, una”.

Publicația The New Republic a caracterizat întrebarea șefului de la Casa Albă drept ciudată unui șef de stat arab și musulman. Aceasta chiar dacă Trump s-a întâlnit cu regi și emiri arabi poligami.

Ahmad Al Sharaa adus o copie a primelor taxe vamale din istorie

Vizita lui Ahmad Al Sharaa la Casa Albă a fost prima întreprinsă de un președinte sirian, din 1946. El a venit cu cadouri pentru Donald Trump. Între altele, Ahmad Al Sharaa i-a oferit o copie a primelor taxe vamale din lume, de la Palmira. Aici a fost descoperită o inscripție antică bilingvă în piatră pe care erau trecute taxele impuse pentru diferite produse.

De asemenea, i-a făcut cadou replici ale unor artefacte antice din Siria, inclusiv ale primului alfabet și primului sigiliu din istorie.

Până de curând Al-Sharaa era considerat terorist, iar pe capul său era o recompensă de 10 milioane de dolari. Vizita sa în SUA a încununat un an uimitor pentru rebelul devenit conducător după ce l-a dat jos pe dictatorul Bashar al-Assad. Din acel moment a călătorit în întreaga lume încercând să se prezinte ca un lider moderat care dorește să unifice națiunea devastată de război.

Unul dintre principalele obiective ale lui Sharaa la Washington a fost să obțină eliminarea completă a celor mai dure sancțiuni americane.

Donald Trump ridică sancțiunile pentru Siria

Ahmad Al Sharaa a ajuns la Casa Albă în cadrul la șase luni după prima întâlnire pe care a avut-o cu Donald Trump în Arabia Saudită. Liderul american a anunțat că plănuiește ridicarea sancțiunilor. S-a întâmplat la câteva zile după ce SUA au anunțat că acesta nu mai este un „terorist global special desemnat”.

Într-o primire neobișnuit de discretă, Sharaa, a sosit fără fastul acordat de obicei demnitarilor străini. El a intrat pe o ușă laterală, iar nu pe intrarea principală a aripii de vest.

Tags:
Citește și...
Filmele care l-au cucerit pe Papa Leon al XIV-lea. Iată despre ce este vorba
Externe
Filmele care l-au cucerit pe Papa Leon al XIV-lea. Iată despre ce este vorba
Accident bizar în Coreea de Sud. Un camion scăpat de sub control a provocat moartea a două persoane și rănirea altor 18 răniți într-o piață publică
Externe
Accident bizar în Coreea de Sud. Un camion scăpat de sub control a provocat moartea a două persoane și rănirea altor 18 răniți într-o piață publică
Finlanda, despre China: „Finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei”
Externe
Finlanda, despre China: „Finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei”
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Externe
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
Externe
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
Externe
Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Externe
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Externe
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)
Externe
Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)
Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
Externe
Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
Ultima oră
13:51 - Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la 4 ani de închisoare. Cum a fost prins manelistul în Italia
13:46 - Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
13:32 - Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
13:12 - Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
12:58 - Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”
Catalin Drula
12:27 - Trafic intens în București: peste 145.000 de mașini circulă la orele de vârf. Cele mai multe sunt din afara Capitalei
12:23 - Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță
12:09 - Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)
12:07 - Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
11:50 - Noi acuzații la adresa doctorului Cristian Andrei. Alte femei susțin că ar fi fost abuzate în timpul ședințelor de terapie