Donald Trump a provocat un nou incident care a atras atenția, în Biroul Oval, cu prilejul primirii pe care i-a făcut-o președintelui sirian Ahmad Al Sharaa. Clipul cu acest moment ciudat a ajuns pe internet și s-a viralizat.

Donald Trump, moment ciudat, în Biroul Oval

Un clip filmat în s-a viralizat pe rețelele de socializare. Este vorba despre o întrevedere pe care Donald Trump a avut-o cu Ahmad Al Sharaa, . În cadrul întrevederii șeful de la Casa Albă i-a dăruit omologului său sirian parfumuri marca Trump. Ca să fie mai convingător, el i-a stropit pe președintele sirian și pe ministrul de externe Asaad Al Shaibani.

Trump a afirmat că aceste parfumuri sunt „cele mai bune” și a precizat că unul este pentru Al Sharaa și unul pentru soția sa.

„Câte soții ai? Una? Cu voi, băieți, nu știu niciodată!”, a întrebat Trump, râzând, în vreme ce Al Sharaa a răspuns afirmativ, după care i-a întors întrebarea. Donald Trump a răspuns, stârnind râsete:„În acest moment, una”.

Publicația The New Republic a caracterizat întrebarea șefului de la Casa Albă drept ciudată unui șef de stat arab și musulman. Aceasta chiar dacă Trump s-a întâlnit cu regi și emiri arabi poligami.

Ahmad Al Sharaa adus o copie a primelor taxe vamale din istorie

Vizita lui Ahmad Al Sharaa la Casa Albă a fost prima întreprinsă de un președinte sirian, din 1946. El a venit cu cadouri pentru Donald Trump. Între altele, Ahmad Al Sharaa i-a oferit o copie a primelor taxe vamale din lume, de la Palmira. Aici a fost descoperită o inscripție antică bilingvă în piatră pe care erau trecute taxele impuse pentru diferite produse.

De asemenea, i-a făcut cadou replici ale unor artefacte antice din Siria, inclusiv ale primului alfabet și primului sigiliu din istorie.

Până de curând Al-Sharaa era considerat terorist, iar pe capul său era o recompensă de 10 milioane de dolari. Vizita sa în a încununat un an uimitor pentru rebelul devenit conducător după ce l-a dat jos pe dictatorul Bashar al-Assad. Din acel moment a călătorit în întreaga lume încercând să se prezinte ca un lider moderat care dorește să unifice națiunea devastată de război.

Unul dintre principalele obiective ale lui Sharaa la Washington a fost să obțină eliminarea completă a celor mai dure sancțiuni americane.

Trump: „This fragrance is for you, the other is for your wife. How many wives do you have?” Sharaa: „Just one!” Trump: „I never know with you guys!” 😂😂😂 — Dr Tallha Abdulrazaq (@TalAbdulrazaq)

Donald Trump ridică sancțiunile pentru Siria

Ahmad Al Sharaa a ajuns la Casa Albă în cadrul la șase luni după prima întâlnire pe care a avut-o cu Donald Trump în Arabia Saudită. Liderul american a anunțat că plănuiește ridicarea sancțiunilor. S-a întâmplat la câteva zile după ce SUA au anunțat că acesta nu mai este un „terorist global special desemnat”.

Într-o primire neobișnuit de discretă, Sharaa, a sosit fără fastul acordat de obicei demnitarilor străini. El a intrat pe o ușă laterală, iar nu pe intrarea principală a aripii de vest.