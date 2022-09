Cum s-a văzut din satelit marea de oameni care au ieșit pe străzi în Londra în ziua funeraliilor Reginei Elisabeta a II-a

Imagini impresionante de la funeraliile reginei Elisabeta a II-a au fost publicate de Maxar Technologies. Sute de mii de oameni au ieșit pe străzile din Londra pentru a-i aduce un ultim omagiu cele care le-a fost Regină în ultimii 70 de ani.

Imagini din satelit arată mulțimile adunate în fața Palatului Buckingham și în Hyde Park pentru a asista la ceremonia funerară care a început la Westminster Abbey și s-a încheiat la Castelul Windsor.

New today over London at 12:09 pm and 12:13 pm local time of the Queen’s funeral procession. Our images show the procession shortly after departing from and crowds at the Horse Guards Parade, the edge of Hyde Park, and the Albert Memorial.

— Maxar Technologies (@Maxar)