Donald Trump ia în calcul trimiterea unor armate private în Ucraina. Cum vede planul de pace

Donald Trump ia în considerare să trimită forțe militare din cadrul unor companii private de securitate, în Ucraina, pentru a ajuta la implementarea planului de pace.

Ce vor face contractorii militari privați în Ucraina

Șeful de la Casa Albă a discutat cu liderii europeni despre soluțiile pe care le are la dispoziție pentru a instaura pacea în . El a declarat că ia în considerare trimiterea unor companii militare private americane în Ucraina, ca parte a unui plan de pace pe termen lung. Informația a fost prezentată de publicația The Telegraph.

Contractorii privați ar putea ajuta la construirea de fortificații și baze militare pentru a proteja interesele SUA. De asemenea, aceste companii private vor acționa ca un factor de descurajare în cazul unei alte agresiuni din partea lui Vladimir Putin. Planul este conceput ca alternativă temporară, dat fiind că a promis că trupele SUA nu vor fi staționate permanent în Ucraina.

„Scopul principal este să le demonstrăm ucrainenilor că vom fi în lupta alături de ei dacă Rusia va reinvada”, a declarat un oficial care este la curent cu ințiativa.

Contractorii privați ar urma să lucreze pentru reconstrucția apărării frontului ucrainean și pentru consolidarea granițelor. Pe de altă parte, forțele militare europene ar putea fi staționate mai adânc în țară ca a treia linie de apărare. De altfel, unele state europene au propus crearea unei zone tampon demilitarizate între armatele ruse și ucrainene. Aceste zone vor fi patrulate de forțe de menținere a păcii.

Care va fi rolul României în proiectul de pace

În planul de pace propus, România alături de Turcia și Bulgaria, ar urma să participe la o misiune navală pentru securizarea coridoarelor maritime comerciale și a eforturilor de deminare din Marea Neagră. Totodată, Franța și Marea Britanie vor desfășura misiuni de antrenament și instruire militară în vestul Ucrainei, cu sprijin logistic american.

Planul implică, de asemenea, o coordonare complexă a serviciilor de informații și control aerian, pentru a asigura monitorizarea respectării armistițiului.

„Perspectiva unui răspuns militar american este complet diferită de un răspuns european”, au explicat oficiali europeni.

Aceștia au subliniat că garanțiile Statelor Unite sunt esențiale pentru ca planul de pace să fie eficient. Or, oficialii occidentali sunt sceptici cu privire la dorința Rusiei de a face pace. Moscova a catalogat propunerile occidentale drept „unilaterale” și există convingerea că nu va accepta vreun armistițiu. El urmărește doar să câștige timp pentru a obține teritoriu suplimentar.