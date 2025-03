Cutremure puternice în Myanmar. S-au resimțit în cinci țări

a avut loc, vineri, în Myanmar, primul de 7,7 grade pe scara Richter, al doilea de 6,9, fiind resimțite în cinci țări, a anunțat Centrul german de cercetare în geostiințe (GFZ).

Drumurile din capitala Myanmar, Naypydidaw, au fost curbate în urma seismului, iar tavanele clădirilor s-au prăbușit. GFZ spune că acesta a avut loc la o adâncime de 10 kilometri, iar epicentrul a avut loc în apropierea orașului Mandalay, conform

resimțit în cinci țări: Bangladesh, India, Laos, Thailanda și China.

Unele clădiri din capitala Thailandei, Bangkok, s-au prăbușit în urma seismului, iar sute de oameni au ieșit din clădiri. Oameni au rămas blocați sub dărâmături în regiunea Chatuchak, din Bangkok, iar ălătoriilor cu metroul și trenul au fost suspendate, scrie

Între timp, Centrul Rețelelor chineze de Cutremure (CENC) a transmis că seismul a avut o o magnitudine de 7,9 grade pe scara Richter.

