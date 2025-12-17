O nouă crimă zguduie America după ce un profesor universitar de la Universitatea Massachusetts Institute of Technology (MIT) a fost împușcat în propria locuință. Acest omor vine la câteva zile după uciderea regizorului Rob Reiner și a soției sale.
Un profesor de la prestigioasa universitate Massachusetts Institute of Technology (MIT) a murit marţi. Această nouă crimă zguduie America după asasinarea regizorului Rob Reiner și a soției sale Michel Singer. Spre deosebire de apreciatul regizor, profesorul universitar a fost împușcat în propria casă. Biroul local al procurorului a deschis o anchetă pentru omucidere, după cum relatează AFP.
Incidentul a fost anunțat printr-un apel de urgență la poliţia locală. Un echipaj a intervenit la locația respectivă, din Brookline, în Massachusetts, după ce s-a anunțat că un bărbat a fost împușcat. Aici a fost găsit profesorul universitar Nuno Loureiro, în vârstă de 47 de ani, în stare gravă. El a fost transportat de urgență la spital, pentru îngrijiri, însă a fost declarat mort a doua zi, marți, dimineață
Originar din Portugalia, el preda ştiinţe şi inginerie nucleară, precum şi fizică din 2016, a anunţat universitatea. Conducerea MIT a emis un comunicat de presă în care a anunțat moartea profesorului. De asemenea, ambasadorul SUA în Portugalia, John Arrigo, a transmis pe X „sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi colegilor lui Nuno Loureiro”.
Awesome mini course by Prof Nuno Loureiro from @MIT on turbulence in plasmas, motivated by joint program @ERC_Research @NSF #Career hosted by @golp_ipfn @istecnico ERC AdvG #InPairs pic.twitter.com/ZQToJb0Xiv
Anchtatorii nu au detalii care să confirme, la acest moment, o legătură între această nouă crimă și atacul de sâmbătă de la Universitatea Brown. Agentul FBI Ted Docks, care conduce această anchetă, a declarat că nu pare să existe vreo legătură între cele două cazuri.
Un bărbat înarmat a deschis focul în clădirea de inginerie şi fizică a Universităţii Brown, unde aveau loc examenele. El a omorât doi studenţi şi a rănit alți nouă. Suspectul nu a fost identificat până miercuri.
Cele două universităţi se află la aproximativ 70 de kilometri distanţă.
Această nouă tragedie vine la câteva zile după uciderea regizorului Rob Reiner și a soției sale, Michele Singer în casa lor dintr-un cartier de lux al metropolei Los Angeles. Cei doi au fost găsiți înjunghiați, iar principalul suspect pentru crimă este fiul regizorului, Nick Reiner.
De altfel, poliția l-a arestat la câteva ore, după ce anchetatorii „au lucrat toată noaptea la acest caz. El a fost plasat în detenţie într-o închisoare din Los Angeles, după cum a relatat cotidianul Los Angeles Times.