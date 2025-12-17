O nouă crimă zguduie America după ce un profesor universitar de la Universitatea (MIT) a fost împușcat în propria locuință. Acest omor vine la câteva zile după uciderea regizorului Rob Reiner și a soției sale.

O nouă crimă zguduie America

Un profesor de la prestigioasa Massachusetts Institute of Technology (MIT) a murit marţi. Această nouă crimă zguduie America după regizorului Rob Reiner și a soției sale Michel Singer. Spre deosebire de apreciatul regizor, profesorul universitar a fost împușcat în propria casă. Biroul local al procurorului a deschis o anchetă pentru omucidere, după cum relatează AFP.

Incidentul a fost anunțat printr-un la poliţia locală. Un echipaj a intervenit la locația respectivă, din Brookline, în Massachusetts, după ce s-a anunțat că un bărbat a fost împușcat. Aici a fost găsit profesorul universitar Nuno Loureiro, în vârstă de 47 de ani, în stare gravă. El a fost transportat de urgență la spital, pentru îngrijiri, însă a fost declarat mort a doua zi, marți, dimineață

Originar din Portugalia, el preda ştiinţe şi inginerie nucleară, precum şi fizică din 2016, a anunţat universitatea. Conducerea MIT a emis un comunicat de presă în care a anunțat moartea profesorului. De asemenea, ambasadorul SUA în Portugalia, John Arrigo, a transmis pe X „sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi colegilor lui Nuno Loureiro”.

Autoritățile nu văd o legătură cu atacul de la Universitatea Brown

Anchtatorii nu au detalii care să confirme, la acest moment, o legătură între această nouă crimă și atacul de sâmbătă de la Universitatea Brown. Agentul FBI Ted Docks, care conduce această anchetă, a declarat că nu pare să existe vreo legătură între cele două cazuri.

Un bărbat înarmat a deschis focul în clădirea de inginerie şi fizică a Universităţii Brown, unde aveau loc examenele. El a omorât doi studenţi şi a rănit alți nouă. Suspectul nu a fost identificat până miercuri.

Cele două universităţi se află la aproximativ 70 de kilometri distanţă.

Această crimă vine după uciderea regizorului Rob Reiner

Această nouă tragedie vine la câteva zile după uciderea regizorului Rob Reiner și a soției sale, Michele Singer în casa lor dintr-un cartier de lux al metropolei Los Angeles. Cei doi au fost găsiți înjunghiați, iar principalul suspect pentru crimă este fiul regizorului, Nick Reiner.

De altfel, poliția l-a arestat la câteva ore, după ce „au lucrat toată noaptea la acest caz. El a fost plasat în detenţie într-o închisoare din Los Angeles, după cum a relatat cotidianul Los Angeles Times.