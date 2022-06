Cutremur în Afganistan: Cel puțin 920 de morți și 600 de răniți, potrivit autorităților (FOTO, VIDEO)

Un cutremur puternic a provocat moartea a cel puțin 920 de persoane și sute de răniți în Afganistan, au anunțat oficiali talibani.

Cutremurul din Afganistan a avut loc noaptea, în timp ce majoritatea oamenilor dormeau

Imaginile arată alunecări de teren și case construite din noroi distruse în estul provinciei Paktika, unde salvatorii s-au grăbit să trateze răniții. Liderul talibanilor Hibatullah Akhundzada a declarat că sute de case au fost distruse și că este posibil ca numărul morților să crească.

Ministrul său adjunct pentru gestionarea dezastrelor, Sharafuddin Muslim, a declarat într-o conferință de presă că cel puțin 920 de persoane au fost ucise și alte 600 rănite, acesta fiind cel mai grav cutremur din Afganistan din ultimele două decenii.

Cutremurul a avut loc la aproximativ 44 km de orașul Khost, situat în sud-estul țării, la puțin timp după ora locală 01:30, când mulți oameni se aflau acasă, dormind în paturile lor. „Pe fiecare stradă pe care mergi, auzi oamenii plângând moartea celor dragi lor. Casele sunt ruinate”, a declarat pentru BBC un jurnalist local din provincia Paktika, grav afectată.

Cutremurele au tendința de a provoca pagube semnificative în Afganistan, unde locuințele din multe zone rurale sunt instabile sau prost construite.

