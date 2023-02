Cutremurul din Turcia: Două femei și trei copii au supraviețuit nouă zile sub dărâmături

Un nou miracol a avut loc în Turcia, în urma cutremurelor devastatoare. Două femei și trei copii au supraviețuit sub dărâmături, la nouă zile de la seismele devastatoare.

Nou miracol în provinciile afectate de cutremure

Două femei au fost scoase din dărâmături din orașul Kahramanmaras, din sudul Turciei, iar o mamă și doi copii au fost salvați în orașul Antakya, în timp ce eforturile de salvare se schimbă pentru a oferi ajutor supraviețuitorilor la nouă zile după un cutremur mortal.

Salvatorii au putut fi văzuți aplaudându-se și îmbrățișându-se miercuri, în timp ce o ambulanță a transportat o femeie de 74 de ani salvată în Kahramanmaras, iar mai devreme în cursul zilei, o femeie de 46 de ani a fost salvată în același oraș, aproape de epicentrul cutremurului, scrie .

Mai târziu în cursul zilei, o femeie pe nume Ela și copiii ei Meysam și Ali au fost scoși din dărâmăturile unui bloc de apartamente din Antakya – la 228 de ore după cutremur.

Numărul total de decese în Turcia și Siria a urcat la peste 41.000, iar milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar, mulți supraviețuitori rămânând fără adăpost în temperaturi de iarnă aproape de îngheț. Salvările sunt acum puține.

Accentul s-a mutat pe sprijinirea supraviețuitorilor și, cu o mare parte a infrastructurii de salubritate a regiunii deteriorată sau făcută inoperabilă de cutremure, autoritățile sanitare se confruntă cu o sarcină descurajantă în încercarea de a se asigura că nu izbucnesc epidemii.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat miercuri că este îngrijorată în special de bunăstarea oamenilor din nord-vestul Siriei, o regiune controlată de rebeli, cu acces redus la ajutor. Acesta ia cerut președintelui sirian Bashar al-Assad să deschidă mai multe puncte de trecere a frontierei cu Turcia pentru a permite ajutorului să treacă.

Oficiali turci de rang înalt a 50.576 de clădiri care au fost afectate în regiunea turcă lovită de cutremurele de la începutul săptămânii trecute, în cel mai letal dezastru cu care s-a confruntat țara în ultimul secol, relatează .

Au început să apară și poveștile despre modul în care oamenii au supraviețuit zile la rând îngropați sub dărâmături.

Huseyin Berber, un diabetic de 62 de ani, a supraviețuit la 187 de ore după ce pereții prăbușiți ai casei sale au fost sprijiniți de un frigider și un dulap, lăsându-i un fotoliu în care să stea și un covor pentru a ține de cald.

Avea o singură sticlă de apă, iar când s-a terminat, și-a băut propria urină, a spus el dintr-un pat din Spitalul din Mersin.

„Am strigat, am strigat si am strigat. Nimeni nu ma auzea. Am strigat atat de tare incat ma durea gatul… Cineva si-a intins mana si s-a intalnit cu mana mea. M-au scos de acolo. Gaura din care am iesit. a fost foarte mică. Asta m-a speriat puțin.”

Batyr Berdyklychev, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în Turcia, a avertizat că lipsa de apă în zonele afectate de cutremur „crește riscul de boli transmise prin apă și focare de boli transmisibile”.