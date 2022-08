„Dacă Malaezia ar intra în război, noi am fi Rusia”. Reacția malaezienilor după ce două tancuri ale armatei lor s-au stricat și au rămas în drum (VIDEO, FOTO)

Armata Malaeziei a devenit ținta glumelor pe internet după ce două tancuri ale sale s-au stricat în nici 24 de ore, blocând traficul. Malaezienii s-au amuzat făcând comparații cu armata Rusiei care, deși era portretizată ca fiind a doua cea mai puternică din lume, După valul de ironii, armata malaeziană a venit cu un comunicat în care a prezentat scuze pentru cele două incidente, informează

Primul blindat s-a stricat vineri, având probleme cu motorul, chiar în apropiere de clădirea Parlamentului, iar al doilea a blocat un drum intens circulat din centrul capitalei Kuala Lumpur.

The Malaysian army has apologized after two of its vehicles broke down in Kuala Lumpur on two consecutive days, blocking traffic and inviting derision on social media.

Another military vehicle has broken down in the city centre.

Just a day after a tank broke down near KL Sentral, an army trailer truck transporting a tank can be seen stuck on the right-most lane of Jalan Damansara in front of the national museum.

