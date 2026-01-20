Donald Trump s-a arătat optimist în privința negocierilor pentru anexarea insulei Groenlanda, la SUA, pe care intenționează să le poarte la Davos. Misterios, a spus că va găsi o soluție care să mulțumească .

Donald Trump, optimist în privința Groenlandei

şi NATO vor ajunge la un acord privind viitorul Groenlandei care va satisface ambele părţi. Este declarația pe care a făcut-o Donald Trump, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, transmite Reuters. El a spus că SUA vor elabora un plan pentru a obţine proprietatea asupra insulei care „va mulţumi foarte mult NATO”.

„Cred că se va întâmpla ceva care va fi foarte bun pentru toată lumea. Cred că vom găsi o soluţie care va mulţumi NATO şi care ne va mulţumi şi pe noi, dar avem nevoie de ea (de Groenlanda . n.r.) din motive de securitate. Avem nevoie de ea pentru securitatea naţională şi chiar pentru securitatea mondială. Este foarte importantă”, a insistat Trump.

Potrivit CNN, el a sugerat că ar putea utiliza alte instrumente decât tarifele pentru a achiziţiona Groenlanda. Practic, a lansat o amenințare voalată la adresa statelor europene care se împotrivesc anexării. Misterios, a spus că va analiza și alte lucruri, deși impunerea unot taxe vamale rămâne opțiunea sa favorită.

Trump a mai spus că are programate mai multe întâlniri, în zilele următoare, pentru a discuta despre Groenlanda. Agenda sa nu prevede și o participare la summitul de urgenţă al Grupului celor 7 propus de preşedintele francez . Într-un mesaj text făcut public de Trump, Macron l-a invitat, la Paris, pentru o întâlnire de ultim moment a G7.

Trump crede că locuitorii Groenlandei vor accepta anexarea

Donald Trump a sugerat, mai apoi, că locuitorii Groenlandei vor fi de acord cu anexarea teritoriului arctic de către SUA. Declarațiile sale nu sunt susținute, însă, de realitate. Locuitorii insulei și-au exprimat în mai multe rânduri opoziția față de o astfel de preluare. Mii de groenlandezi au protestat în weekend faţă de ameninţările lui administrației sale de a prelua controlul asupra insulei.

„Nu am vorbit eu cu ei. Când voi vorbi cu ei, sunt sigur că vor fi încântaţi”, a spus Trump la sfârşitul conferinţei de presă de la .

Spre finalul conferinţei de presă, el a fost întrebat dacă se angajează să mențină SUA în NATO. Răspunsul a fost evaziv, șeful de la Casa Albă afirmând că a avut „o relaţie atât de bună” şi că a făcut NATO „mult mai bună, mult mai puternică”.

„Nu sunt de acord cu multe dintre lucrurile pe care le-au făcut, dar acestea s-au întâmplat înainte să ajung eu acolo. (…) Fie că vă place sau nu, este la fel de bună pe cât suntem noi. Dacă NATO nu ne are pe noi, NATO nu este foarte puternică”, a spus el.