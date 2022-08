„Dansează în continuare!” – Hillary Clinton, alături de Sanna Marin

Hillary Clinton, , şi-a arătat susţinerea faţă de premierul Finlandei, Saanna Marin, postând pe Twitter o imagine din perioada în care era secretar de stat al SUA și obișnuia, ce oricine altcineva,…să danseze.

Gestul nu a trecut neobservat, la rândul său, Sanna Marin a reacţionat la postare adăugând un emoticon cu o inimioară roșie:

“După cum spunea Ann Richards, ‘Ginger Rogers a făcut tot ce a făcut Fred Astaire. Doar că a făcut-o invers şi pe tocuri’. Iată-mă în Cartagena, unde mă aflam pentru o întâlnire în calitate de Secretar de Stat. Dansează în continuare, Sanna Marin”, a scris Hillary Clinton.

As Ann Richards said, „Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels.”

Here’s me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, .

— Hillary Clinton (@HillaryClinton)