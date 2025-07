De necrezut! Povestea tânărului care a ajuns să ocupe o funcție de conducere și să fie plătit cu un salariu uriaș, după ce și-a inventat CV-ul: “Nimeni nu a verificat”

Un tânăr a povestit cum a ajuns să fie angajat pe baza unui inventat și, mai mult decât atât, să ocupe chiar o poziție de într-o companie, la doar 21 de ani.

De asemenea, salariul pe care l-a convenit a fost de 150.000 de dolari pe an.

„În afară de nume și adresă, totul e o minciună”

Este vorba despre Noah Reedyson, un american din New York. Tânărul a povestit într-un interviu acordat publicației că a fost „disperat” din cauza costurilor uriașe ale traiului în Manhattan și s-a săturat să ‘trudească’ pe bani puțini. Așa că a decis să facă ceva ce nu credea vreodată că va putea face: „Ori minți ori stai pe loc.”, și-a spus Noah.

„În afară de nume și adresă, totul e o minciună: joburi, studii, referințe. Am inventat până și o firmă numită Prime Seven Real Estate, iar cineva chiar a spus că o știe și că e foarte bună!”, a mărturisit americanul.

Noah a mers apoi la interviuri. Însă, Pentru a părea credibil, el s-a antrenat folosind clipuri de pe YouTube din seria „o zi din viața unui angajat în…” și astfel a memorat expresii „profesioniste”. A învățat cum să vorbească cu încredere despre performanțe inexistente și a convins angajatorii că el e candidatul perfect.

„Am spus că am cântat la saxofon pentru Shania Twain și că sunt campion NCAA. Nimeni nu a verificat.”, a mărturisit el.

„Mă simt ca toți incompetenții cu funcții mari pe care i-ați întâlnit”

Cu toate că nu are studii superioare și nici măcar experiență reală, tânărul a fost angajat ca director senior. El a povestit că se chinuie cu responsabilitățile, însă are încredere că „orice se poate învăța”. Iar în fața celor care îl critică pentru lipsa de etică, are un mesaj clar:

„Mă simt ca toți incompetenții cu funcții mari pe care i-ați întâlnit și v-ați întrebat: ‘Cum a ajuns ăsta aici?’. Ei bine, eu sunt unul dintre ei.”

Tânărul a devenit viral și pe TikTok.

Clipul în care explică exact cum și de ce a mințit a fost vizionat de zeci de mii de ori și i-a adus o mulțime de urmăritori.

„Când am început să mint, m-am simțit în sfârșit puternic. Nu mi-a fost frică să fiu prins. Ce să-mi facă? Să mă dea afară dintr-un job pe care n-ar fi trebuit să-l am?”, a spus americanul.