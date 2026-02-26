B1 Inregistrari!
Coreea de Nord cere statut de putere nucleară. Kim Jong Un crede că s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump

Coreea de Nord cere statut de putere nucleară. Kim Jong Un crede că s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump

Adrian Teampău
26 feb. 2026, 09:34
Coreea de Nord cere statut de putere nucleară. Kim Jong Un crede că s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump
Sursa Foto: Hepta

Kim Jong Un, dictatorul Coreei de Nord, cere ca țara sa să fie recunoscută drept putere nucleară. În aceste condiții, susține el, s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump și administrația de la Washington.

Kim Jong Un cere statut de putere nucleară

Coreea de Nord lucrează de mai mulți ani la dezvoltarea unui arsenal nuclear, iar acum pare că a reușit să obțină ce și-a propus. În aceste condiții, dictatorul Kim Jong Un cere ca țara sa să fie recunoscută ca putere nucleară. Dacă acest lucru se va întâmpla, el spune că s-ar putea înțelge bine cu administrația de la Washington condusă de Donald Trump.

Dacă Washingtonul „respectă statutul actual (de putere nucleară) al ţării noastre, aşa cum este stipulat în Constituţie (…) şi abandonează politica sa ostilă (…) nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înţelege bine cu Statele Unite”, a declarat Kim, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA.

Aceste declarații vin în întâmpinarea unei inițiative a lui Donald Trump. Anul trecut, în cursul unui turneu pe care l-a întreprins în Asia, șeful de la Casa Albă a declarat că este deschis unei întâlniri cu dictatorul nord-coreean. El s-a poziţionat chiar împotriva deceniilor de politică americană, admiţând că Coreea de Nord este „într-un fel o putere nucleară”. Practic, Trump s-a arătat deschis să recunoască acest statut pentru statul comunist.

Până acum, însă, Phenianul nu a răspuns propunerii, dar a afirmat, în mai multe rânduri, că nu va renunţa niciodată la armele sale nucleare.

Coreea de Nord ia distanță de Sud

Schimbarea de atitudile a dictatorului nord-coreean este surprinzătoare. La precedentul congres al partidului său, în 2021, Kim Jong Un numise Statele Unite drept „cel mai mare duşman”.

Dictatorul nord-coreean a dat, în schimb, o lovitură Coreei de Sud vecine. Președintele acestei țări, Lee Jae Myung, militează încă de la învestirea sa în iunie pentru reluarea dialogului bilateral. Pe de altă parte, Kim a anunţat că Phenianul va înceta „pentru totdeauna” să-i mai considere pe sud-coreeni drept compatrioţi. El a calificat recentele iniţiative conciliante ale Seulului drept „înşelătoare”.

Coreea de Nord „nu are absolut nimic de-a face cu Coreea de Sud, cel mai ostil duşman al său, şi va exclude pentru totdeauna Coreea de Sud din categoria compatrioţilor”, a declarat dictatorul nord-coreean, citat de KCNA.

