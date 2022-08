Deputatul ucrainean Oleksii Kovalev, care lucrase pentru administrația rusă în Herson, a fost asasinat în propria casă

Oleksii Kovalev, care trecuse în regiunea ocupată Herson pentru a lucra pentru administraţia rusă, a fost asasinat, susțin anchetatorii ruşi, potrivit DPA.

Ancheta preliminară arată că Oleksii Kovalev, în vârstă de 33 de ani, în locuinţa sa, au anunţat autorităţile de anchetă penală ruse pe Telegram.

De asemenea, partenera sa a fost înjunghiată în atac şi a murit la spital, potrivit unor surse ucrainene. În apropierea locului crimei se afla o pușcă, înregistrată oficial pe numele lui Kovalev, informează Kyiv Post.

Omul de afaceri Oleksii Kovalev mai supravieţuise unui atac, în luna iunie. Pe 22 iunie, șeful serviciilor secrete ucrainene, Kirilo Budanov, a transmis că mașina lui Kovalev a fost aruncată în aer în zona Herson.

Oleksiy Kovalev, a former MP in Zelensky’s party who collaborated with Russia’s occupation of Kherson, was shot dead at home in Khereson alongside his girlfriend last night, Russian investigators say.

Kovalev was in charge of grain, which Ukraine accuses Russia of looting.

