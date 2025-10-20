Derapaj la Casa Albă. Ce i-au făcut oamenii lui Trump unui jurnalist

B1 Inregistrari!
Adrian A
20 oct. 2025, 15:10
Official White House.Photo by Joyce Boghosian

Secretarul de presă de la Casa Albă, Karoline Leavitt, a dat unui jurnalist un răspuns halucinant.

Casa Albă, răspuns șocant la întrebarea unui jurnalist

După ce președintele Donald Trump s-a lăudat cu încă o întâlnire cu Vladimir Putin, de data aceasta la Budapesta, au apărut și semnele de întrebare. Iar un jurnalist de la Huffington Post i-a contactat pe principalii săi purtători de cuvânt de la Casa Albă cu o întrebare evidentă: De ce Budapesta?

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns câteva minute mai târziu cu: „Mama ta a făcut-o”. Iar directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a adăugat, după un minut, mult mai succint: „Mama ta”.

După ce Huffington Post a întrebat-o pe Leavitt dacă i se pare amuzant răspunsul ei, aceasta a continuat:

„Mi se pare amuzant că te consideri chiar un jurnalist. Ești un escroc de extremă stânga pe care nimeni nu-l ia în serios, nici măcar colegii tăi din presă, doar că ei nu-ți spun asta în față. Nu-mi mai trimite mesaje cu întrebările tale manipulatoare și părtinitoare.”, a răspuns secretarul de presă de la Casa Albă.

De ce nu e potrivită Budapesta

Capitala Ungariei a fost locul unde a fost semnat Memorandumul din 1994, prin care Ucraina a renunțat la miile de arme nucleare pe care le moștenise la destrămarea Uniunii Sovietice în schimbul asigurărilor că Rusia va respecta integritatea teritorială a Ucrainei.

Putin a încălcat această promisiune prin invazia și anexarea Crimeei din 2014, prin ofensiva sa militară de un deceniu în regiunea Donbas și apoi prin invazia sa totală din 2022.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat recent că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, dar nu a furnizat o dată anume pentru summitul lor. Kremlinul a confirmat că se fac pregătiri în acest sens, iar liderul de la Budapesta, Viktor Orban, s-a declarat pregătit să găzduiască summitul.

