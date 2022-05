Dezvăluiri despre petrecerile premierul Marii Britanii din pandemie. Boris Johnson se luptă pentru a-și păstra funcția și refuză să demisioneze

Premierul Marii Britanii Boris Johnson , asta după ce raportul publicat miercuri de înaltul funcționar public Sue Gray a făcut publice noi fotografii cu prim-ministrul britanic la două petreceri separate organizate în pandemie, informează .

Potrivit raportului care a analizat petrecerile la care a luat Boris Johnsonc sau pe care le-a organizat în anul 2020, în plină pandemie, când țara pe care o guvernează , petrecerile din Downing Street și Whitehall nu au avut nimic din „întâlnirile informale” despre care a vorbit Johnson.

Raportul Sue Gray arată că la aceste petreceri invitații s-au îmbătat și au vomitat, unii dintre ei s-au luat la bătaie, iar personalul care i-a servit și s-a ocupat de curățenie și de pază a fost supus unui tratament umilitor, potrivit sursei citate.

De asemenea, Sue Gray a scris că cei de la vârful administrației premierul britanic „trebuie să poarte responsabilitatea” pentru atitudinea care a dus la organizare acestor petreceri. Înaltul funcționar public amai adăugat că „ pentru unele dintre comportamentele” pe care le-a investigat, printre care și „consumul excesiv de alcool”.

Au fost prezentate e-mail-uri, inclusiv unele în care personalul a discutat deschis despre ascunderea petrecerilor de ochii presei. Într-o fotografie inclusă în dosar, de la unul dintre evenimente, Boris Johnson ridică un pahar cu bere la o petrecere aniversară organizată în cinstea lui.

MP: “Will the prime minister tell the house whether there was a party in Downing Street on the 13th November?”

BORIS JOHNSON: “No.”

The Met Police are now investigating a party held in the prime minister’s flat on November 13.

