Dialog halucinant între un militar rus rănit și un soldat ucrainean: „Ascultă, te rog, omoară-mă!” (VIDEO)

Un dialog halucinant a fost surprins în Ucraina, între un soldat rus șiu un soldat ucrainean, în timpul luptelor. Soldatul rus apare prins între un blindat și un zid de care s-a lovit vehiculul. În momentul când trupele ucrainene ajung lângă blindat și îl descoperă pe militarul rus rănit, acesta din urmă îi adresează o rugăminte luptătorului ucrainean:

„Ascultă, termină-mă”, cerând practic să-i fie curmată suferința.

Imediat, la auzul acestor cuvinte, soldat ucrainean trage un foc cu arma sa din dotare la mică distanță de capul militarului rus, ratând intenționat, după care îi spune: „Nu suntem ca voi, nenorociților!”

În timp ce încearcă să-l elibereze din prinsoare, militarul ucrainean îl admonestează și-l întreabă de ce a venit în Ucraina să ucidă. Rusul se apără și spune că n-a ucis pe nimeni, că ar fi de fapt doctor.

Militar ucrainean (către rus): Te-ai speriat? (către alt militar din grupă): Urcă acolo și acoperă-mă.

(Către rus): Boule, nu suntem ca voi, nenorociților. Unde ți-e arma? De unde ești?

Militarul rus: Din Kastrama. Sunt doctor Militarul ucrainean: Ce fel de doctor ești tu? De ce ai venit să omori oameni?

Militarul rus: N-am ucis pe nimeni. Sunt doctor, în p… mea!

Militarul ucrainean: E prins între transportor și perete, nu poate fi scos până nu retragem transportorul, are un picior sfărâmat.

Militarul rus: Sunt doctor, sunt doctor…

Militarul ucrainean: Dacă erai doctor, n-ai fi venit niciodată să ucizi. Militarul rus: N-am ucis niciun civil

Militarul ucrainean: Nu-mi spune povești, te afli pe o mașină blindată și ești înarmat.

Militarul rus: Doar arătam drumul.

Militarul ucrainean: O, da, fix drumul îl arătai.

Preşedintele ucrainean, , le-a cerut vineri liderilor europeni, reuniţi la un summit la Praga, să sporească livrările de arme şi muniţii către Ucraina şi să crească în ţările lor investiţiile în sectorul apărării, în pofida creşterii costului vieţii.

„Creşteţi livrările de pentru a (ne) apăra în faţa presiunii ruseşti!”, a cerut Zelenski, adresându-se prin legătură video liderilor statelor UE, informează DPA și Agerpres.

„Creşteţi producţia de arme şi muniţii în Europa pentru a fi permanent pregătiţi să ne apărăm spaţiul nostru comun!”, a completat liderul de la Kiev.

Injured Russian soldier that stuck between BMP and a building asks from Ukrainian soldier to finish him off the Ukrainian said not a problem and shot above his head and said after we are not you fuckers(they lost few man in that operation from the source). Kharkiv area.

— 🇮🇱🇺🇦 Knukli (@11Knuk123)