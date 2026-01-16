Haos în Bulgaria! Țara traversează o criză politică severă după ce principalele partide au refuzat să preia mandatul de formare a unui nou guvern. Președintele Rumen Radev a decis convocarea alegerilor anticipate, ceea ce va marca al optulea scrutin din ultimii patru ani. Această situație creează un context dificil pentru țară, care tocmai a adoptat moneda euro, potrivit , citat de .

„Mergem la alegeri”, a transmis președintele Rumen Radev.

Haos în Bulgaria! De ce refuză partidele politice să formeze un guvern

Guvernul condus de premierul Rosen Jeliazkov, susținut de coaliția GERB-SDS, a demisionat în decembrie, în urma unor proteste de amploare împotriva corupției și a majorărilor fiscale introduse în bugetul pe 2026. După această demisie, președintele Radev a oferit Alianței pentru Drepturi și Libertăți o ultimă oportunitate de a forma guvernul, însă, partidul a respins mandatul, fiind a treia formațiune care face acest gest în această săptămână. Acest refuz repetat al principalelor partide indică o fragmentare severă a scenei politice bulgare și lipsa unui consens necesar pentru guvernare.

Ce impact are instabilitatea politică asupra economiei Bulgariei

Deși Bulgaria a reușit să adere la la 1 ianuarie 2026, această realizare riscă să fie umbrită de lipsa unui guvern stabil. Stabilitatea politică este esențială pentru accelerarea atragerii fondurilor europene și investițiilor străine, elemente cruciale pentru dezvoltarea economică și combaterea corupției. Fără un executiv funcțional, aceste obiective riscă să fie întârziate, afectând perspectivele pe termen lung ale țării.

Ce urmează pentru Bulgaria în urma acestei crize politice

Alegerile anticipate vor fi un moment decisiv pentru Bulgaria, oferind o șansă de a depăși blocajul actual. Totuși, succesul acestora depinde de capacitatea partidelor de a negocia și a forma o majoritate solidă care să asigure guvernarea stabilă. Pentru Bulgaria, care se află într-un proces important de integrare europeană și reformă economică, un guvern puternic și stabil este mai necesar ca niciodată.