Administrația de la Washington afirmă că Iranul a renunțat la planurile de a executa 800 de manifestanți, după ce președintele american Donald Trump a lansat amenințări privind o posibilă intervenție. Declarațiile au fost făcute joi de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în contextul intensificării protestelor și al acuzațiilor grave privind represiunea sângeroasă din .

Casa Albă: Execuțiile au fost suspendate

Karoline Leavitt a declarat că administrația americană are informații potrivit cărora autoritățile iraniene au abandonat planurile privind execuțiile în masă ale protestatarilor, scrie Adevărul.

„Președintele înțelege astăzi că 800 de execuții care erau programate și urmau să aibă loc miercuri au fost suspendate”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Aceasta a subliniat că poziția Washingtonului rămâne una fermă, iar liderul de la Casa Albă nu exclude nicio variantă de reacție.

„Toate opțiunile rămân pe masă pentru președinte”, a adăugat Karoline Leavitt, reamintind că Donald Trump a avertizat regimul de la Teheran cu privire la „consecințele grave” în cazul continuării represiunii violente împotriva manifestanților.

Discuții între Trump și Netanyahu

În același context, purtătoarea de cuvânt a confirmat că Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Potrivit informațiilor publicate de New York Times, liderul israelian i-ar fi cerut președintelui american să nu intervină militar în Iran, pe fondul tensiunilor regionale tot mai accentuate.

Amenințări repetate din partea lui Trump

De la izbucnirea protestelor din Iran, pe 28 decembrie, Donald Trump a lansat în repetate rânduri avertismente dure la adresa regimului de la Teheran. Miercuri, președintele american a declarat că a fost informat că uciderile și execuțiile planificate ale manifestanților nu vor mai avea loc.

„Nu există niciun plan pentru execuții. Sunt sigur că, dacă se va întâmpla, vom fi cu toții extrem de afectați. Dar mi s-a spus clar: nu va avea loc nicio execuție”, a afirmat Trump, referindu-se la cazul lui Erfan Soltani, potrivit The Guardian.

Acuzații grave privind represiunea din Iran

În timp ce autoritățile americane vorbesc despre suspendarea execuțiilor, organizațiile pentru drepturile omului acuză o represiune de amploare în Iran. Potrivit acestora, mii de persoane ar fi fost ucise de la începutul protestelor, iar accesul la internet este blocat în mare parte a țării de peste o săptămână.

Conform unui raport publicat la începutul lunii ianuarie de ONG-ul Iran Human Rights (IHR), cel puțin 1.500 de persoane condamnate la moarte au fost executate în Iran în 2025. Organizația a precizat că acesta este cel mai mare număr anual de execuții documentat în ultimii 35 de ani, ridicând semne serioase de întrebare privind situația drepturilor omului în Republica Islamică.