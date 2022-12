Nimeni nu iubește Rusia, iar Rusia nu are nevoie să fie iubită de cineva, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform imaginilor distribuite pe rețelele sociale de consilierul guvernamental ucrainean Anton Gherașcenko.

Întrebat dacă se va înrăutăți situația pe măsură ce lucrurile avansează, reprezentantul Președinției ruse a spus: „Ei bine, nu ne mișcăm, am ajuns deja într-o stație numită „confruntare”. Nimeni nu ne iubește și nimeni nu ne va iubi prea mult, și nu avem nevoie de asta”.

Întrebat dacă totuși cineva iubește Rusia, el a adăugat: „Cineva o face”.

"No one loves us and no one is going to love us much. We don't need that", – Peskov, Putin's press-secretary.

