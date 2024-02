Doi bărbați care împingeau bicicliștii în șanțuri „ca să se distreze ”sunt judecați și riscă 5 ani de închisoare

Doi bărbați acuzați că au hărțuit în zona rurală din sud-vestul Franței și i-au împins în șanțuri pentru a se distra pe seama lor au fost judecați la Toulouse pentru violență organizată și .

Cel puțin 12 bicicliști au fost atacați

Cei doi bărbați, în vârstă de 20 și 22 de ani, au fost arestați anul trecut, după ce o serie de bicicliști au fost împinși de pe drumuri de țară până când au căzut în șanțuri.

O victimă a declarat pentru ziarul La Dépêche: „Era aprilie… am ieșit cu bicicleta după-amiază. Când am ajuns pe un mic drum de țară… am simțit că o mașină mă urmărea în tăcere. Conducea foarte încet în spatele meu când m-ar fi putut depăși cu ușurință. Apoi, după câteva minute, a mers lângă mine. Pasagerul mașinii m-a împins brusc în șanț.”

Un alt bărbat a descris că se afla într-o plimbare cu bicicleta în weekend cu doi prieteni, când o mașină a oprit lângă el, iar pasagerul ar fi întins o mână și l-a împins într-un șanț.

Cel puțin 12 bicicliști au fost atacați în acest fel pe o perioadă de câteva luni, unii suferind răni, inclusiv o fractură la încheietura mâinii și o fractură a claviculei.

Un bărbat, în vârstă de 51 de ani, a spus că mergea cu bicicleta pe un drum de țară când s-a apropiat un vehicul. „M-am mutat într-o parte pentru a-l lăsa să treacă, a încetinit alături de mine. Am simțit o lovitură violentă la urechea stângă”, a spus el, adăugând că a fost pălmuit sau lovit cu pumnul de către persoana din mașină.

Un alt biciclist a spus că picioarele și bicicleta le-au fost atinse de cineva care ieșise parțial din mașină. „Văzând că nu am căzut, pasagerul și-a întins brațul și m-a împins violent”, a spus acesta.

Brice Zanin, avocatul mai multor bicicliști, a declarat la radio France Inter: „Singurul motiv a fost prostia, pentru că odată ce victimele cădeau de pe bicicletă, bărbații plecau râzând cu mașina lor. A fost o prostie și dorința de a se distra pe seama celorlalți.”