Doi luptători britanici capturați la Mariupol cer să fie dați la schimb pentru Viktor Medvedciuk (VIDEO)

Doi luptători britanici capturați în Ucraina de forțele ruse au apărut luni la televiziunea de stat rusă și au cerut să fie schimbati cu un politician pro-rus care este reținut de autoritățile ucrainene, scrie .

Nu era clar cât de liberi puteau vorbi cei doi bărbați – Shaun Pinner și Aiden Aslin. Filmările au fost difuzate pe postul de televiziune de stat Rossiya 24.

Cei doi bărbați i-au cerut prim-ministrului britanic Boris Johnson să-i ajute să-i aducă acasă în schimbul eliberării de către Ucraina a politicianului prorus Viktor Medvedchuk, care a fost arătat într-un videoclip difuzat cam la aceeași oră luni de serviciul de informații SBU al Ucrainei.

Medvedchuk, în apelul adresat președintelui rus Vladimir Putin și președintelui ucrainean Volodymr Zelenskiy, a cerut să fie schimbat cu apărătorii orașului ucrainean Mariupol.

Atât Pinner, cât și Aslin au luptat pe partea ucraineană la Mariupol, care acum este aproape în întregime sub controlul Rusiei.

Bărbatul neidentificat afișat la televiziunea de stat rusă a fost văzut arătându-le celor doi britanici un videoclip pe telefonul său mobil cu soția lui Medvedchuk, Oksana, făcând un apel în weekend pentru ca soțul ei să fie schimbat cu cei doi cetățeni britanici.

La trei zile după ce Rusia și-a mutat forțele în Ucraina pe 24 februarie, Ucraina a declarat că Medvedchuk a scăpat din arestul la domiciliu. El fusese plasat în arest la domiciliu în mai 2021 și acuzat de înaltă trădare și, ulterior, de sprijinire a terorismului.

