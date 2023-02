Doi rinoceri care inițial se băteau între ei au atacat un jeep de safari provocând un accident cu șapte răniți

Turiștii aflați într-un jeep de safari observau cei doi rinoceri care se luptau în Parcul Național Jaldapara din India, când animalele și-au îndreptat brusc atenția asupra jeep-ului și au început să alerge spre el.

Șoferul, Kamal Gazi, a încercat să meargă în marșarier, dar nu a reușit să mențină mașina pe șosea, deviind pe un terasament și provocând răsturnarea jeep-ului. În urma accidentului șapte persoane au fost rănite, anunță India Today NE.

O persoană aflată într-un al doilea jeep de safari a filmat incidentul, iar Akash Deep Badhawan, ofițer al Serviciului forestier indian, l-a postat pe Twitter.

I think it’s about time guidelines for safety and rescue in adventure sports are implemented in wildlife safaris across the country. Safaris are becoming more of adventure sports now!

Jaldapara today!

— Akash Deep Badhawan, IFS (@aakashbadhawan)