Dolarul este în creștere pe măsură ce inflația din SUA atinge cote record. Prețurile de consum au înregistrat cea mai mare creștere din ultimii 31 de ani

Prețurile de consum din Statele Unite au atins cote record în octombrie, deoarece cetățenii americani au început să plătească din ce în ce mai mult pentru combustibil și alimente. Schimbările provenite pe fondul pandemiei de Covid-19, dar și pe fondul cheltuielilor mai ridicate au condus la cea mai mare creștere a prețurilor de consum din ultimii 31 de ani, iar specialiștii avertizează că inflația ar putea rămâne la fel de ridicată și în anul 2022, arată Reuters.

Presiunile inflaționiste se produc și pe piața muncii, unde o lipsă acută de muncitori duce la creșterea salariilor. Numărul de americani care depun cereri de ajutor de șomaj a scăzut săptămâna trecută la un nivel minim de 20 de luni.

Indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,9% luna trecută, după ce a crescut cu 0,4% în septembrie, a declarat Departamentul Muncii.

Prețurile alimentelor s-a majorat cu 0,9%, iar această schimbare s-a putut observa în cazul alimentelor precum: legume, cereale, carne, ouă, produse de panificație etc. De asemenea, o ieșire la restaurant se ridică la un cost neașteptat, iar analizele arată că e din ce în ce mai costisitor să mănânci la restaurant de la o lună la alta.

Inflația se pregătește să crească pe măsură ce forța valului de infecții cu COVID-19, din vară, se estompează, iar lanțurile de aprovizionare se blochează. Cererea guvernelor pentru ajutor pandemic a alimentat cererea de bunuri, lăsând lanțurile de aprovizionare supraîncărcate.

Comparativ, la noi, rata inflației continuă să crească într-un ritm accelerat, iar tarifele facturilor la energie amenință și mai tare cetățenii în privința cheltuielor necesare pentru această iarnă. La finalul lui 2021, inflația va cunoaște o creștere explozivă, de până la aproximativ 10%, potrivit lui Valentin Tătaru.

România are cea mai ridicată creștere a inflației din Europa. Rata anuală a inflației a urcat de la 4%, în luna august, până la 5,2%, în luna septembrie. Prin comparație, rata anuală a inflației în România, anul trecut, era de 2,1%.

După analizarea inflației din SUA, CEO-ul Twitter și Square, Jack Dorsey, vine cu previziuni negre pentru viitorul apropiat.

În cadrul unei postări pe Twitter, Jack Dorsey consideră că hiperinflația va lovi SUA, iar, mai apoi, toată planeta.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening.

— jack⚡️ (@jack) October 23, 2021