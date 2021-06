Donald Rumsfeld, fostul secretar american al Apărării și unul dintre arhitecții Războiului din Irak, a murit la vârsta de 88 de ani

Fostul secretar american al Apărării, Donald Rumsfeld, unul dintre principalii arhitecți ai războiului din Irak, a murit la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa. Servind sub președintele George W Bush, el a fost un susținător principal al „războiului împotriva terorii” declanșat de administrația Bush.

Forțele SUA au lansat o campanie în Afganistan după atacurile din 11 septembrie. În 2003 SUA au invadat Irakul.

Rumsfeld a demisionat în 2006 pe fondul frământărilor din Irakul post-invazie, dar și-a apărat întotdeauna decizia privind declanșarea războiului.

Reacționând la știri, președintele Bush l-a descris pe Rumsfeld drept „un om foarte bun”.Acesta a murit la domiciliul său din orașul Taos, New Mexico.

„Cu o profundă tristețe împărtășim vestea morții lui Donald Rumsfeld, om de stat american și soț devotat, tată, bunic și străbunic”, a spus familia într-un comunicat.

