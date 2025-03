Donald Trump a avut o criză de nervi din cauza unui tablou. „A fost distorsionat intenționat”

a fost revoltat, duminică, din cauza unui portret al său care este expus în Capitoliul Statului Colorado timp de aproape șase ani.

s-a plâns pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, unde a scris că portretul său a fost „distorsionat intenționat”, conform

„Nimănui nu-i place o fotografie sau un tablou urât cu el însuși, dar cel din Colorado, din Capitoliu, pus de guvernator, împreună cu toate celelalte portrete ale președinților, a fost distorsionat intenționat la un nivel pe care nici eu, poate, nu l-am mai văzut până acum”, a scris Donald Trump.



Acesta a adăugat că portretul lui Barack Obama, realizat de aceeași artistă, Sarah Boardman, „arată minunat”.

Trump a criticat portretul său despre care a spus că este „cu adevărat cel mai prost”. Acesta l-a învinovățit pe guvernatorul Jared Polis căruia i-a cerut să înlăture portretul.

