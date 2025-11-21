Donald Trump a marcat vizita din această săptămână a lui Cristiano Ronaldo în SUA, oferindu-i un cadou cu totul și cu totul special. Fotbalistul portughez a făcut parte dintr-o delegație de oficiali din Arabia Saudită, condusă de Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman. Este prima dată când Ronaldo a fost văzut public în SUA de la acuzația de viol din 2017. Aceasta a fost formulată de un profesor american și negată vehement de sportiv.
Cristiano Ronaldo a fost întâmpinat cu brațele deschise de Trump, care le-a oferit bărbatului în vârstă de 40 de ani și logodnicei sale, Georgina Rodrigez, un tur al biroului său și un cadou comemorativ: cheia de aur a Casei Albe.
Oferirea cheii este o practică simbolică și plină de semnificație care a luat naștere odată cu prezidenția lui Donald Trump. Nu este o convenție moștenită de la alți președinți americani, ba mai mult, obiectul în sine – cheia – a fost proiectat de actualul lider de la Casa Albă.
Printre celelalte personalități cărora Donald Trump le-a înmânat cheia Casei Albe se numără și Elon Musk, fostul prim-ministru japonez Taro Aso și Beniamin Netanyahu. Premierul israelian a fost primul care a primit cadoul de la Donald Trump, în 2020, potrivit Daily Mail.
Pe de altă parte, Ronaldo este primul sportiv care a primit cheia de la Casa Albă. Momentul a fost marcat de o fotografie alături de logodnica sa, Georgina Rodrigez, și Donald Trump, în biroul președintelui. ținută cu mândrie , a ținut cheia în timp ce el și Rodriguez au pozat pentru o fotografie cu Trump la biroul său, iar un oficial a confirmat ulterior pentru Daily Mail că era o cheie a Casei Albe.
„Ronaldo este un OM GROZAV”, a scris Trump pe Truth Social, miercuri seară, alături de un videoclip realizat cu inteligență artificială care îi arăta jucând fotbal împreună în Biroul Oval. „Mi-a plăcut foarte mult să-l întâlnesc la Casa Albă. Foarte inteligent și cool!!!”.
Într-o altă fotografie cu Trump și Ronaldo, vedeta fotbalului poate fi văzută ținând în mână o machetă a unui bombardier stealth B-2 pe care Trump l-a folosit pentru a ataca instalațiile nucleare ale Iranului, în iunie.
Un singur bombardier B-2 costă în jur de 2 miliarde de dolari, iar Trump a trimis șapte în Iran, lansând șase bombe masive și 30 de rachete Tomahawk pentru a distruge siturile nucleare din Fordow, Natanz și Esfahan.
Trump a descris operațiunea drept „un succes militar spectaculos” la momentul respectiv, iar noile fotografii indică faptul că este posibil să-și fi luat un moment pentru a-i povesti celebrului său oaspete totul despre raid.