21 nov. 2025, 07:26
Sursa foto: Hepta - DPA Images / Joey Sussman
Cuprins
  1. Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo în timpul vizitei la Casa Albă
  2. Ce alte personalități au mai primit de la Donald Trump cheia Casei Albe, în afară de Cristiano Ronaldo
  3. Donald Trump a ținut să laude realizările sale ca președinte

Donald Trump a marcat vizita din această săptămână a lui Cristiano Ronaldo în SUA, oferindu-i un cadou cu totul și cu totul special. Fotbalistul portughez a făcut parte dintr-o delegație de oficiali din Arabia Saudită, condusă de Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman. Este prima dată când Ronaldo a fost văzut public în SUA de la acuzația de viol din 2017. Aceasta a fost formulată de un profesor american și negată vehement de sportiv. 

Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo în timpul vizitei la Casa Albă

Cristiano Ronaldo a fost întâmpinat cu brațele deschise de Trump, care le-a oferit bărbatului în vârstă de 40 de ani și logodnicei sale, Georgina Rodrigez, un tur al biroului său și un cadou comemorativ: cheia de aur a Casei Albe.

Oferirea cheii este o practică simbolică și plină de semnificație care a luat naștere odată cu prezidenția lui Donald Trump. Nu este o convenție moștenită de la alți președinți americani, ba mai mult, obiectul în sine – cheia – a fost proiectat de actualul lider de la Casa Albă.

Ce alte personalități au mai primit de la Donald Trump cheia Casei Albe, în afară de Cristiano Ronaldo

Printre celelalte personalități cărora Donald Trump le-a înmânat cheia Casei Albe se numără și Elon Musk, fostul prim-ministru japonez Taro Aso și Beniamin Netanyahu. Premierul israelian a fost primul care a primit cadoul de la Donald Trump, în 2020, potrivit Daily Mail.

Pe de altă parte, Ronaldo este primul sportiv care a primit cheia de la Casa Albă. Momentul a fost marcat de o fotografie alături de logodnica sa, Georgina Rodrigez, și Donald Trump, în biroul președintelui. ținută cu mândrie , a ținut cheia în timp ce el și Rodriguez au pozat pentru o fotografie cu Trump la biroul său, iar un oficial a confirmat ulterior pentru Daily Mail că era o cheie a Casei Albe.

„Ronaldo este un OM GROZAV”, a scris Trump pe Truth Social, miercuri seară, alături de un videoclip realizat cu inteligență artificială care îi arăta jucând fotbal împreună în Biroul Oval. „Mi-a plăcut foarte mult să-l întâlnesc la Casa Albă. Foarte inteligent și cool!!!”.

Donald Trump a ținut să laude realizările sale ca președinte

Într-o altă fotografie cu Trump și Ronaldo, vedeta fotbalului poate fi văzută ținând în mână o machetă a unui bombardier stealth B-2 pe care Trump l-a folosit pentru a ataca instalațiile nucleare ale Iranului, în iunie.

Un singur bombardier B-2 costă în jur de 2 miliarde de dolari, iar Trump a trimis șapte în Iran, lansând șase bombe masive și 30 de rachete Tomahawk pentru a distruge siturile nucleare din Fordow, Natanz și Esfahan.

Trump a descris operațiunea drept „un succes militar spectaculos” la momentul respectiv, iar noile fotografii indică faptul că este posibil să-și fi luat un moment pentru a-i povesti celebrului său oaspete totul despre raid.

