Acasa » Externe » Răzgândire la Casa Albă. Trump impune taxe vamale de 25% produselor sud-coreene

Răzgândire la Casa Albă. Trump impune taxe vamale de 25% produselor sud-coreene

Adrian Teampău
27 ian. 2026, 08:34
Răzgândire la Casa Albă. Trump impune taxe vamale de 25% produselor sud-coreene
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump s-a răzgândit
  2. Șeful de la Casa Albă cere socoteală parlamentului sud-coreean
  3. Ce conține acordul invocat de Donald Trump

Donald Trump a anunțat că va impune taxe vamale de 25% pentru mai multe bunuri de proveniență sud-coreeană. Motivul invocat a fost că parlamentul de la Seul nu s-a conformat destul de repede pentru a ratifica acordul comercial dintre SUA și Coreea de Sud.

Donald Trump s-a răzgândit

Taxele vamale reprezintă instrumentul de presiune favorit la care Donald Trump recurge atunci când nu-i convine ceva la o țară. A încercat să impună taxe vamale mai multor țări europene pentru a le forța să-i cedeze Groenlanda. Zilele acestea a amenințat că va impune taxe vamale de 100% Canadei, dacă va încheia un acord comercial cu China.

Luni, a anunțat că va impune taxe vamale de 25% asupra unor bunuri sud-coreene. El și-a motivat inițiativa spunând că parlamentul de la Seul nu a ratificat suficient de repede acordul comercial semnat între cele două ţări, notează AFP. Cu alte pedeapsă, noile taxe reprezintă o pedeapsă pentru că parlamentarii sud-coreeeni nu au reacționat așa cum și-ar fi dorit.

„Întrucât parlamentul coreean nu a ratificat acordul nostru comercial istoric, care este prerogativa sa, am decis să majorez taxele vamale pentru automobile, cherestea, produse farmaceutice şi toate celelalte taxe vamale reciproce de la 15% la 25%”, a scris Trump într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social.

Șeful de la Casa Albă cere socoteală parlamentului sud-coreean

Donald Trump s-a arătat deranjat, în mesaj, de faptul că parlamentarii de la Seul nu au ratificat acordul comercial rapid. Statele Unite și Coreea de Sud au semnat documentul pe 30 iulie. Cu toate acestea parlamentul sud-coreean nu a ratificat documentul într-un termen satisfăcător pentru șefulde la Casa Albă.

„Preşedintele Lee şi cu mine am ajuns la un mare acord între cele două ţări ale noastre pe 30 iulie şi am reafirmat condiţiile acestuia când am vizitat Coreea de Sud pe 29 octombrie. De ce nu l-a aprobat parlamentul coreean?”, s-a întrebat Trump.

Oficialii de la Seul au replicat imediat, declarându-și intenția de a clarifica lucrurile cu Washingtonul într-un timp cât mai scurt. Totodată, au precizat aceștia, nu a existat o notificare oficială din partea administrației Trump cu privire la această întârziere.

„Nu a existat nicio notificare oficială din partea guvernului Statelor Unite… în această etapă. (…) Ministrul comerţului Kim Jung-kwan, care se află în prezent în Canada, intenţionează, de asemenea, să călătorească în Statele Unite cât mai curând posibil pentru a se consulta cu secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, pe această temă”, a transmis preşedinţia sud-coreeană într-un comunicat.

Ce conține acordul invocat de Donald Trump

Acordul comercial între SUA și Coreea de Sud a fost negociat pe parcursul mai multor luni. Documentul a fost finalizat la sfârşitul lunii octombrie 2025 şi prevede reducerea semnificativă a taxelor vamale pentru produsele sud-coreene la maximum 15%. Aici sunt incluse și mărfurile supuse unor tarife specifice, cum ar fi automobilele, teoretic vizate de taxe vamale mai mari.

În schimb, Coreea de Sud s-a angajat să nu aplice un o suprataxă mai mare de 15% asupra automobilelor americane importate. De asemenea, și-a luat angajamentul să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite. Din acest buget, 200 de miliarde de dolari reprezintă investiții directe, în numerar. Restul de 150 de miliarde de dolari sunt pentru cooperare în sectorul construcţiilor navale.

La sfârşitul lunii iulie, Trump a mai afirmat că Seulul s-a angajat să achiziţioneze gaz natural lichefiat (GNL) american. De asemenea Coreea va achiziționa și tipuri de energie în valoare de 100 de miliarde de dolari, în următorii trei-patru ani.

Acest acord este important pentru Coreea de Sud, dat fiind că piața americană preia jumătate din exporturile de autoturisme sud-coreene. Acestea reprezintă 27% din totalul exporturilor ţării către Statele Unite. De asemenea, construcţiie navale, în care Washingtonul doreşte să redevină competitiv, reprezintă un sector strategic pentru Coreea de Sud.  Această țară este al doilea cel mai mare constructor de nave din lume, după China.

