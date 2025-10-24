Lucrările de amploare de la Casa Albă au stârnit un val de reacții în Statele Unite, după ce imaginile din ultimele zile au arătat că întregul East Wing a fost demolat. În locul aripii istorice, președintele Donald Trump construiește o sală de bal uriașă, un proiect despre care administrația afirmă că va fi „simbolul unei noi ere la Washington”.

Ce s-a întâmplat cu aripa de este a Casei Albe

Fotografiile și filmările realizate la începutul săptămânii au arătat buldozere săpând în partea estică a clădirii istorice. Conform imaginilor din satelit surprinse joi dimineață, întreaga aripă de est a for nivelată, iar în locul ei au rămas doar grămezi de moloz. Aici se afla biroul Primei Doamne și coridorul cu coloane care făcea legătura cu Reședința Executivă.

Guess what, America? Your favorite president PROMISED that the consruction of his bullshit $250M ballroom would not cause any damage to The White House. Now he’s demolishing its ENTIRE EAST WING! And he’s doing the same to our entire country! — Morgan J. Freeman (@mjfree)

relatează că galeria exterioară a dispărut complet, iar ansamblul de coloane care lega aripa de est de clădirea principală, a fost aproape în întregime demolat, rămânând doar ultima secțiune, lipită de reședință. În zonă, utilajele lucrează deja la fundația viitoarei săli de bal. În fața Departamentului Trezoreriei a fost surprins un camion betonier, semn că procesul de construcție este în plină desfășurare.

Cât va costa noua sală de bal și cine o finanțează

Donald Trump a declarat miercuri că noua sală de bal va costa „aproximativ 300 de milioane de dolari”. În faza inițială, administrația estimase costul proiectului la 200 de milioane, președintele a subliniat că nu vor fi folosiți bani publici, ci doar fonduri private.

a publicat joi lista donatorilor care contribuie la finanțarea construcției. Printre aceștia se numără giganți din domeniul tehnologiei, al apărării și al criptomonedelor, precum Amazon, Google, Lockheed Martin și frații Winklevoss, relatează observatornews.ro. Trump susține că sala de bal reprezintă „un cadou pentru America” și o investiție în imaginea Casei Albe.

Ce spune administrația despre controversele legate de demolare

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat joi că dimensiunea proiectului s-a extins față de planurile inițiale. Ea a cerut publicului să manifeste răbdare și încredere: „Când acest plan a fost prezentat și când simulările au fost gata, președintele m-a însărcinat să vin aici și să vi le împărtășesc tuturor. Am făcut atunci o declarație introductivă despre cum urmează să arate acest proiect al sălii de bal. Ca în orice proiect de construcție, apar modificări pe parcurs, pe măsură ce evaluezi cum va arăta proiectul, și vom continua să vă ținem la curent cu toate aceste schimbări, dar pur și simplu aveți încredere în proces.”

Leavitt a subliniat că administrația este „transparentă” și că lucrările sunt efectuate cu respectarea normelor de siguranță și de conservare a clădirii principale.

Cum au reacționat americanii la distrugerea unei părți istorice

aripii de est, parte a unui complex simbolic pentru democrația americană, a provocat reacții intense. Lucrările au început luni, 21 octombrie 2025, iar imaginile surprinse au circulat rapid pe rețelele sociale. „Nu e casa lui. E casa voastră. Și o distruge”, a scris Hillary Clinton pe platforma X (fosta Twitter), criticând decizia președintelui.

It’s not his house. It’s your house. And he’s destroying it. — Hillary Clinton (@HillaryClinton)

Mulți americani s-au arătat șocați de amploarea lucrărilor, în special după ce Trump promisese anterior că „nu se va atinge de Casa Albă”. Inițial, el afirmase că doar o clădire separată urma să fie demolată pentru a face loc noii construcții.