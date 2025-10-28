B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » China impune reguli stricte pentru influencerii online. Cum afectează noua lege creatorii de conținut

Iulia Petcu
28 oct. 2025, 23:29
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce presupune noua lege pentru influenceri
  2. Cum funcționează aplicarea legii și ce spun utilizatorii
  3. Ce obligații au platformele digitale

China a adoptat o lege care modifică regulile pentru creatorii de conținut online. Începând cu 25 octombrie 2025, influencerii trebuie să demonstreze calificări oficiale pentru a posta despre subiecte sensibile. Domeniile vizate includ sănătatea, educația, finanțele și dreptul. Măsura a stârnit discuții aprinse pe internet, cu critici care avertizează asupra posibilelor limitări ale libertății de exprimare.

Ce presupune noua lege pentru influenceri

Potrivit Administrației pentru Cibernetică din China (CAC), legea a fost introdusă „pentru a proteja oamenii de conținut înșelător și sfaturi dăunătoare”.

De acum, creatorii trebuie să prezinte dovezi ale expertizei înainte de a publica materiale despre subiecte reglementate. Documentele acceptate includ diplome universitare, licențe sau certificări profesionale.

Platforme digitale majore, precum Douyin, Weibo și Bilibili, vor verifica aceste dovezi și vor aplica etichete de transparență. Postările trebuie să conțină surse și avertismente adecvate, relatează CNBC.

Cum funcționează aplicarea legii și ce spun utilizatorii

În momentul încărcării conținutului, creatorii trebuie să precizeze dacă materialul este generat de AI sau face referire la studii științifice. CAC a interzis promovarea medicamentelor, suplimentelor și alimentelor pentru sănătate prin postări prezentate ca „educaționale”. Scopul este eliminarea reclamelor mascate. Astfel, influencerii și platformele devin responsabili pentru corectitudinea și transparența informațiilor distribuite.

Reacțiile publicului sunt împărțite. Mulți consideră că legea va garanta informații mai bine documentate. Un utilizator pe Weibo a comentat: „E timpul ca oamenii cu adevărată expertiză să conducă conversația.” Alții avertizează că măsura poate limita libertatea de exprimare. Un creator din Beijing a spus: „Și apoi vom avea nevoie de o licență pentru a posta opinii.” Criticii susțin că autoritățile vor deține prea mult control asupra definiției de „expert”.

Ce obligații au platformele digitale

Platformele trebuie să verifice calificările creatorilor și să marcheze postările cu avertismente clare. Este obligatorie indicarea surselor atunci când se citează studii oficiale sau date științifice.

De asemenea, promovarea produselor de sănătate sau medicamentelor este strict interzisă sub forma conținutului „educațional”. Scopul este protejarea publicului și prevenirea dezinformării, potrivit Ziare.com.

Legea stabilește un precedent în reglementarea mediului digital și ridică întrebări despre echilibrul între siguranța publicului și libertatea online.

