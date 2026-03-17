Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”

Selen Osmanoglu
17 mart. 2026, 11:10
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Declarații dure în fața presei
  2. Cuba și criza energetică
  3. Poziția Cubei

Președintele american Donald Trump și-a intensificat declarațiile împotriva Cubei, afirmând că se așteaptă să aibă „onoarea” de a „lua Cuba într-o formă sau alta” și că poate face „ce vreau cu ea”. Afirmațiile vin în contextul unei crize economice și energetice grave pe insulă, în timp ce Statele Unite și Cuba au inițiat discuții pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale.

Declarații dure în fața presei

„Cred că voi avea onoarea de a lua Cuba. Este o mare onoare. Să iau Cuba într-o formă sau alta”, a declarat Trump, luni, conform Agerpres.

Președintele american a adăugat:„Indiferent dacă o eliberez, dacă o iau, cred că pot face orice vreau cu ea. Vreţi să ştiţi adevărul. E o naţiune foarte slăbită în acest moment. Este o naţiune eşuată. Nu au bani, nu au petrol, nu au nimic.”

După aceste declarații, New York Times a relatat că înlăturarea președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel este un obiectiv cheie al SUA în discuțiile bilaterale, deși pașii următori rămân la latitudinea Cubei.

Cuba și criza energetică

Cuba, cu aproximativ 10 milioane de locuitori, se confruntă cu o penurie severă de petrol, în mare parte din cauza blocadei impuse de SUA asupra livrărilor de petrol venezuelan. Drept urmare, autoritățile au fost nevoite să impună o raționalizare strictă a energiei.

Luni, rețeaua electrică a Cubei s-a prăbușit, lăsând întreaga țară fără energie electrică. Aceasta a amplificat dificultățile economice și sociale, afectând majoritatea sectoarelor, inclusiv transporturile și serviciile esențiale.

Poziția Cubei

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a subliniat că negocierile cu SUA trebuie să se desfășoare „în baza principiilor egalității și respectului pentru sistemele politice ale ambelor țări, suveranității și autodeterminării”.

Într-un interviu recent, Trump a explicat: „Vorbim cu Cuba, dar vom rezolva cu Iran înainte de Cuba.”

De asemenea, el a stopat transporturile de petrol venezuelan către insulă și a amenințat cu tarife pentru orice țară care ar vinde petrol Cubei, intensificând astfel presiunea asupra guvernului cubanez.

Declarațiile președintelui american vin după ce SUA l-au îndepărtat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro și au participat la atacuri asupra Iranului, iar criza energetică din Cuba riscă să genereze tensiuni sociale și proteste în rândul populației.

