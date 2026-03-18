Donald Trump primește o nouă lovitură. Șefa comunității de informații îl contrazice cu privire la războiul din Iran. Teheranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului

Adrian Teampău
18 mart. 2026, 21:29
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump, contrazis de Tulsi Gabbard
  2. Bombardamentele nu au distrus regimul iranian
  3. Ce a știut Donald Trump despre blocarea strâmtorii Ormuz

Donald Trump primește o nouă lovitură din partea unuia dintre cei mai importanți colaboratori ai săi. Şefa serviciilor secrete americane Tulsi Gabbard susține că Iranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului.

Donald Trump, contrazis de Tulsi Gabbard

Directoarea Serviciului Naţional de Informaţii al SUA, Tulsi Gabbard, a declarat că Iranul nu a încercat să reia îmbogăţirea uraniului, după atacurile americane de anul trecut. Ea a făcut aceste declarații în fața Congresului, contrazicându-l pe Donald Trump. Șeful de la Casa Albă a susținut, în ultimele săptămâni că Iranul vrea să obină arme nucleare. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care SUA și Israelul au atacat din nou.

„Ca urmare a operaţiunii Midnight Hammer (din iunie 2025 – n.r.), programul de îmbogăţire nucleară al Iranului a fost distrus. Nu s-a făcut niciun efort pentru a încerca să-şi reconstruiască capacitatea de îmbogăţire. Intrările în instalaţiile subterane care au fost bombardate au fost acoperite cu pământ şi astupate cu ciment”, a scris Tulsi Gabbard în declaraţia prezentată Comisiei de informaţii a Senatului.

Ea a reluat evaluarea conform căreia Iranul ar putea utiliza tehnologia existentă pentru a începe să dezvolte o rachetă balistică interncontinentală (ICBM) viabilă din punct de vedere militar înainte de 2035. Un astfel de scenariu depinde de impactul „Operaţiunii Epic Fury”.

Bombardamentele nu au distrus regimul iranian

Tulsi Gabbard a declarat că, în evaluarea comunităţii serviciilor secrete americane, regimul iranian pare să fie intact. Potrivit spuselor sale, în mare măsură regimul a fost lovit de atacurile care au vizat liderii statului iranian și capacitățile sale militare. Comentariile sale vin după ce o serie de lideri de vârf ai Iranului, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei, au fost ucişi.

„Comunitatea de informaţii (IC) estimează că, dacă un regim ostil supravieţuieşte, acesta va încerca probabil să demareze un efort pe durata a mai mulţi ani pentru a-şi reconstrui forţele militare, rachetele şi forţele de drone”, a declarat Gabbard.

Ea a mai spus că înainte de declanșararea războiului din Orientul Mijlociu, de către Donald Trump, la sfârşitul lunii februarie, serviciile de informații au estimat că Iranul încerca să se refacă după daunele grave suferite de infrastructura sa nucleară. Ea nu a oferit detalii cu privire la aceste eforturi de refacere sau dacă Iranul a încercat să-şi reconstruiască capacităţile de îmbogăţire a uraniului.

„Capacităţile Iranului de proiecţie a puterii militare convenţionale au fost în mare parte distruse, lăsând opţiuni limitate. IC estimează că tensiunile interne vor creşte probabil pe măsură ce economia Iranului se înrăutăţeşte”, a spus Gabbard.

Ce a știut Donald Trump despre blocarea strâmtorii Ormuz

Directoarea Serviciului Naţional de Informaţii al SUA a refuzat să spună dacă, înainte de război, i s-a cerut să-l informeze pe Donald Trump cu privire la posibilitatea închiderii Strâmtorii Ormuz, relatează CNN.

„Nu voi comenta ce m-a întrebat sau nu m-a întrebat preşedintele cu privire la niciun subiect”, a spus Gabbard.

Întrebat acelaşi lucru, directorul CIA, John Ratcliffe, a spus că astfel de informări nu vin de obicei la cererea Casei Albe. Agenţiile de informaţii prezintă informaţiile importante Casei Albe atunci când acestea apar. Pentagonul şi Consiliul Naţional de Securitate au subestimat capacitatea Iranului de a închide strâmtoarea ca răspuns la atacurile militare, a relatat CNN săptămâna trecută.

„Au existat şi continuă să existe analize (de informaţii) cu privire la Strâmtoarea Ormuz”, a spus Ratcliffe.

