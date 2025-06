Tulsi Gabbard agită apele în informații. Nicholas Kass, noul șef interimar al NIC, e un fan declarat al lui Trump

Directorul Serviciilor Naționale de Informații din , Tulsi Gabbard, l-a desemnat pe Nicholas Kass în funcția de președinte interimar al Consiliului Național de Informații (NIC), o structură-cheie în elaborarea analizelor strategice pentru decidenții de top ai Washingtonului.

Numirea are loc pe fondul unor tensiuni crescânde privind politizarea activității acestui consiliu, iar alegerea unui aliat al fostului președinte Donald Trump stârnește noi reacții în cercurile politice, potrivit .

Kass, fost analist senior în , Departamentul de Stat și Consiliul de Securitate Națională, este cunoscut pentru opiniile sale critice la adresa Partidului Democrat și pentru sprijinul declarat față de Trump.

Într-o postare din noiembrie 2024, fixată acum pe contul său de X, el descria victoria lui Trump drept „o repudiere publică completă a Statului Paralel și a autoritarismului acestuia”.

