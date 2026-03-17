Demisie de rang înalt în administrația Trump. Șeful antiterorismului din SUA contestă războiul cu Iranul

Joseph Kent, șeful Centrului Național de Combatere a Terorismului din SUA, a demisionat pe 17 martie 2026, criticând războiul pornit de Trump și Israel împotriva Iranului. Kent a susținut că Teheranul nu reprezenta o amenințare iminentă, iar decizia de a începe conflictul a fost influențată de presiunea Israelului.

Acuzațiile lui Joseph Kent, șeful antiterorismului din SUA

Joseph Kent a demisionat din funcția de șef al antiterorismului din SUA pe 17 martie 2026, devenind astfel primul și cel mai înalt funcționar din administrația președintelui Donald Trump care părăsește postul pe fondul războiului din Iran.

Kent a declarat că nu poate susține războiul în curs, afirmând că nu reprezenta o amenințare iminentă pentru Statele Unite.

În scrisoarea sa de demisie adresată președintelui Trump, publicată pe platforma X, Kent a criticat presiunea exercitată de Israel și de puternicul său lobby, considerând că aceasta a fost un factor determinant în decizia de a începe conflictul.

El a menționat și o campanie de dezinformare condusă de oficiali israelieni și presă, care a subminat politica „America First” a lui Trump.

„Nu pot, cu bună conștiință, să susțin războiul în curs din Iran. Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunii exercitate de Israel și de puternicul său lobby.”, a scris Joseph Kent în scrisoarea sa.

Cum ar fi influențat Israelul decizia de a începe războiul

Kent a susținut că războiul a fost început sub presiunea Israelului și a lobby-ului său puternic. El a comparat situația actuală cu dezbaterea privind intrarea în război cu Irakul din 2003, subliniind similitudini în argumentele aduse pentru atacarea Iranului și promisiunile unei victorii rapide.

În scrisoarea sa, Kent a acuzat o campanie de dezinformare orchestrată de înalți oficiali israelieni și de presă, care a alimentat sentimente belicoase în rândul americanilor. El a subliniat că acest război nu aduce niciun beneficiu poporului american și nu justifică costul vieților pierdute.

„În calitate de veteran care a fost trimis în misiuni de luptă de 11 ori și de soț care și-a pierdut iubita soție, Shannon, într-un război fabricat de Israel, nu pot susține trimiterea următoarei generații să lupte și să moară într-un război care nu aduce niciun beneficiu poporului american și nici nu justifică costul vieților americane.”, a scris el.

Reacții după demisia șefului antiterorismului

Demisia lui Joseph Kent a surprins oficialii din serviciile de informații, conform . Kent este cunoscut pentru relația sa apropiată cu Tulsi Gabbard, directoarea Serviciilor Naționale de Informații, care a păstrat tăcerea de la începutul războiului cu Iranul.

Kent, un veteran al războiului din Irak, a menționat și pierderea personală suferită în Siria, unde soția sa Shannon, o specialistă în criptologie militară, a fost ucisă. Acest context personal a contribuit la decizia sa de a nu susține continuarea unui război pe care îl consideră nejustificat.