Donald Trump susține că Mark Zuckerberg venea la Casa Albă să îl lingușească: Venea la masă cu soția

Fostul președinte american este din ce în ce mai revoltat pe rețelele sociale, după ce conturile de Facebook și Twitter i-au fost restricționat. Donald Trump susține că însuși Mark Zuckerberg obișnuia să vină la Casa Albă și să îl lingușească.

Trump a declarat pentru Fox News că CEO-ul Facebook îl vizita și îl lingușea în vremea în care a condus SUA, iar în prezent atitudinea sa față de el și de alți republicani i se pare nejustificată.

Fostul președinte republican susține că CEO-ul Facebook venea, alături de soția sa, și lua masa cu el chiar la Casa Albă, iar în acele momente simțea că l-ar avea aproape.

Într-un interviu recent, acordat Fox News, fostul președinte s-a declarat din ce în ce mai revoltat împotriva rețelelor sociale, pe care a ajuns să le considere „plictisitoare” și mai ales „conduse de niște bolnavi”.

„Obişnuia să vină la Casa Albă să mă pupe în fund, iar eu ziceam: Oh, e bine. Îl am pe şeful Facebook venind cu încântătoarea sa soţie. Veneau şi luau masa cu mine la Casa Albă. Şi acum vedeţi ce-mi fac mie şi republicanilor şi este un fel de nebunie. Dar în acest mod lucrează lumea”, a declarat Donal Trump, referindu-se la faptul că el și mai mulți republicani au fost blocați pe Facebook.

Fostul șef al SUA susține că va continua acțiunea în instanță împotriva Facebook.

„Dăm în judecată Twitter, Facebook, Google. Îi dăm în judecată pe toţi, un proces colectiv. Pe oricine vrea să se alăture îl rog să ni se alăture”, a mai afirmat Dondal Trump, în timpul interviului, potrivit Business Insider.

Trump reminisces about being on social media, claims he is responsible for the success of Twitter, and that Mark Zuckerberg used to come to the White House “to kiss my a**”. That last part is true. pic.twitter.com/J7PRaNEhHP

— Mike Sington (@MikeSington) September 10, 2021