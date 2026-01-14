B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Uniunea Europeană discută modificarea regulilor pentru zborurile întârziate. Cum ar putea fi afectați pasagerii

Uniunea Europeană discută modificarea regulilor pentru zborurile întârziate. Cum ar putea fi afectați pasagerii

Iulia Petcu
14 ian. 2026, 09:42
Uniunea Europeană discută modificarea regulilor pentru zborurile întârziate. Cum ar putea fi afectați pasagerii
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce schimbări sunt propuse pentru compensațiile acordate pasagerilor
  2. De ce se opune Parlamentul European acestor modificări
  3. Cum ar putea fi afectați pasagerii de noile reguli
  4. Când va fi stabilită forma finală a legii

Drepturile pasagerilor aerieni se află din nou în centrul negocierilor europene, pe fondul presiunilor exercitate de companiile aeriene și de unele state membre. Uniunea Europeană pregătește modificări care pot schimba semnificativ regulile actuale, iar principala miză este nivelul compensațiilor pentru întârzieri.

Ce schimbări sunt propuse pentru compensațiile acordate pasagerilor

La nivel european, dezbaterea se concentrează asupra pragului de timp de la care pasagerii pot primi despăgubiri financiare pentru întârzierile zborurilor. În prezent, legislația permite acordarea unor compensații de până la 600 de euro dacă avionul ajunge la destinație cu o întârziere mai mare de trei ore.

Consiliul Uniunii Europene și companiile aeriene susțin însă modificarea acestui mecanism, propunând creșterea pragului la patru sau chiar șase ore. În același timp, valoarea maximă a despăgubirii ar urma să fie redusă la cel mult 500 de euro, potrivit variantelor aflate în discuție.

De ce se opune Parlamentul European acestor modificări

Parlamentul European respinge ferm ideea diminuării drepturilor actuale ale pasagerilor și insistă asupra menținerii regulilor în vigoare. Eurodeputații consideră că întârzierile de peste trei ore afectează semnificativ călătorii, indiferent de durata totală a zborului.

Ștefan Mușoiu, europarlamentar, a subliniat poziția clară adoptată în urma dezbaterilor. „Rezultatul dezbaterilor și votului pe drepturile pasagerilor aerieni a transmis un mesaj foarte clar. Drepturile pasagerilor aerieni nu pot fi reduse. Așadar, în cazul întârzierii zborurilor, pragul compensațiilor finaciare rămâne cel de 3 ore, cu despăgubiri între 300 și 600 de euro”.

Cum ar putea fi afectați pasagerii de noile reguli

Dacă propunerile Consiliului UE ar fi adoptate, o parte semnificativă a pasagerilor nu ar mai fi eligibili pentru compensații financiare. Mulți călători se confruntă frecvent cu întârzieri de trei sau patru ore, care nu ar mai intra în categoria despăgubirilor.

Parlamentul European avertizează că o astfel de schimbare ar înclina balanța în favoarea companiilor aeriene, în detrimentul consumatorilor. În opinia eurodeputaților, regulile actuale au rolul de a responsabiliza operatorii și de a proteja pasagerii, relatează HotNews.

Pe lângă tema compensațiilor, discuțiile vizează și alte costuri suportate de pasageri, în special la companiile low-cost. Una dintre propuneri prevede ca bagajul de cabină să devină gratuit pentru toți călătorii, indiferent de compania aeriană.

De asemenea, pasagerii ar putea scăpa de tarifele suplimentare pentru check-in sau pentru alegerea locurilor atunci când călătoresc cu copii. Aceste măsuri sunt susținute de Parlamentul European, care invocă necesitatea unor reguli unitare și transparente.

Când va fi stabilită forma finală a legii

Forma definitivă a noilor reguli va fi decisă în urma negocierilor dintre Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană. Procesul legislativ este încă în desfășurare, iar pozițiile diferite ale instituțiilor pot prelungi discuțiile.

Până la adoptarea unei decizii finale, drepturile pasagerilor rămân neschimbate, iar compensațiile pentru întârzieri continuă să fie acordate conform legislației actuale.

Tags:
Citește și...
Suma uriașă pe care ar fi câștigat-o Prințul Harry din vânzarea memoriilor sale
Externe
Suma uriașă pe care ar fi câștigat-o Prințul Harry din vânzarea memoriilor sale
Tot mai mulți copii ajung la școală fără să știe să comunice. Efectele grave ale expunerii timpurii la telefon și tabletă
Externe
Tot mai mulți copii ajung la școală fără să știe să comunice. Efectele grave ale expunerii timpurii la telefon și tabletă
Țara pe care SUA recomandă oamenilor să o ocolească, dar care atrage tot mai mulți turiști străini
Externe
Țara pe care SUA recomandă oamenilor să o ocolească, dar care atrage tot mai mulți turiști străini
Înâlnire cu miză ridicată la Casa Albă. Agenda discuțiilor vizează Problema Groenlandei
Externe
Înâlnire cu miză ridicată la Casa Albă. Agenda discuțiilor vizează Problema Groenlandei
Locuri de muncă în Grecia. Ce salarii și beneficii au românii care aleg să lucreze la hoteluri de 5 stele
Externe
Locuri de muncă în Grecia. Ce salarii și beneficii au românii care aleg să lucreze la hoteluri de 5 stele
Un actor de la Hollywood l-a luat în vizor pe Donald Trump: „Este cea mai rea ființă umană. Un infractor”
Externe
Un actor de la Hollywood l-a luat în vizor pe Donald Trump: „Este cea mai rea ființă umană. Un infractor”
SUA crede că e și în avantajul Groenlandei să devină al 51-lea stat american. Ambițiile lui Trump au adus teroare în viețile localnicilor
Externe
SUA crede că e și în avantajul Groenlandei să devină al 51-lea stat american. Ambițiile lui Trump au adus teroare în viețile localnicilor
După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani
Externe
După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani
Un bărbat nevăzător a fost obligat să plătească datorii de 70.000 de euro, după ce nu a achitat facturile pe care nu le putea citi
Externe
Un bărbat nevăzător a fost obligat să plătească datorii de 70.000 de euro, după ce nu a achitat facturile pe care nu le putea citi
Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro
Externe
Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro
Ultima oră
10:36 - Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
10:36 - Atenție! Românii care nu-și plătesc taxele și impozitele vor apărea pe „lista rușinii”. Unde vor fi afișate toate aceste liste
10:31 - Prețurile au explodat. Românii trăiesc tot mai greu. Rata inflației rămâne aproape de 10%. Câți bani ne trebuie ca să supraviețuim
10:29 - Suma uriașă pe care ar fi câștigat-o Prințul Harry din vânzarea memoriilor sale
10:24 - Vremea azi, 14 ianuarie. Ninsori viscolite și val de ger în toate regiunile
10:02 - Criză la Ministerul Educației. Funcția de ministru nu atrage pe nimeni din cauza politicile austeritate. Dezvăluirile unui consilier prezidențial
09:58 - Zăpadă de 2 metri în acest loc din România. Cum se circulă și ce avertismente au fost emise
09:56 - Tot mai mulți copii ajung la școală fără să știe să comunice. Efectele grave ale expunerii timpurii la telefon și tabletă
09:44 - Țara pe care SUA recomandă oamenilor să o ocolească, dar care atrage tot mai mulți turiști străini
09:36 - Radare fixe în România: De când vor funcționa și unde vor fi amplasate toate camerele