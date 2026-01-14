Drepturile pasagerilor aerieni se află din nou în centrul negocierilor europene, pe fondul presiunilor exercitate de companiile aeriene și de unele state membre. Uniunea Europeană pregătește modificări care pot schimba semnificativ regulile actuale, iar principala miză este nivelul compensațiilor pentru întârzieri.

Ce schimbări sunt propuse pentru compensațiile acordate pasagerilor

La nivel european, dezbaterea se concentrează asupra pragului de timp de la care pasagerii pot primi despăgubiri financiare pentru întârzierile zborurilor. În prezent, legislația permite acordarea unor compensații de până la 600 de euro dacă ajunge la destinație cu o întârziere mai mare de trei ore.

Consiliul Uniunii Europene și companiile aeriene susțin însă modificarea acestui mecanism, propunând creșterea pragului la patru sau chiar șase ore. În același timp, valoarea maximă a despăgubirii ar urma să fie redusă la cel mult 500 de euro, potrivit variantelor aflate în discuție.

De ce se opune Parlamentul European acestor modificări

Parlamentul European respinge ferm ideea diminuării drepturilor actuale ale pasagerilor și insistă asupra menținerii regulilor în vigoare. Eurodeputații consideră că întârzierile de peste trei ore afectează semnificativ călătorii, indiferent de durata totală a zborului.

Ștefan Mușoiu, , a subliniat poziția clară adoptată în urma dezbaterilor. „Rezultatul dezbaterilor și votului pe drepturile pasagerilor aerieni a transmis un mesaj foarte clar. Drepturile pasagerilor aerieni nu pot fi reduse. Așadar, în cazul întârzierii zborurilor, pragul compensațiilor finaciare rămâne cel de 3 ore, cu despăgubiri între 300 și 600 de euro”.

Cum ar putea fi afectați pasagerii de noile reguli

Dacă propunerile Consiliului UE ar fi adoptate, o parte semnificativă a pasagerilor nu ar mai fi eligibili pentru compensații financiare. Mulți călători se confruntă frecvent cu întârzieri de trei sau patru ore, care nu ar mai intra în categoria despăgubirilor.

Parlamentul European avertizează că o astfel de schimbare ar înclina balanța în favoarea companiilor aeriene, în detrimentul consumatorilor. În opinia eurodeputaților, regulile actuale au rolul de a responsabiliza operatorii și de a proteja pasagerii, relatează HotNews.

Pe lângă tema compensațiilor, discuțiile vizează și alte costuri suportate de pasageri, în special la companiile low-cost. Una dintre propuneri prevede ca bagajul de cabină să devină gratuit pentru toți călătorii, indiferent de compania aeriană.

De asemenea, pasagerii ar putea scăpa de tarifele suplimentare pentru check-in sau pentru alegerea locurilor atunci când călătoresc cu copii. Aceste măsuri sunt susținute de Parlamentul European, care invocă necesitatea unor reguli unitare și transparente.

Când va fi stabilită forma finală a legii

Forma definitivă a noilor reguli va fi decisă în urma negocierilor dintre , Consiliul UE și Comisia Europeană. Procesul legislativ este încă în desfășurare, iar pozițiile diferite ale instituțiilor pot prelungi discuțiile.

Până la adoptarea unei decizii finale, drepturile pasagerilor rămân neschimbate, iar compensațiile pentru întârzieri continuă să fie acordate conform legislației actuale.